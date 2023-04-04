Плющев о Радулове: «На лавке у «Ак Барса» не только он клюшки ломает, борта бьет. Дурной пример заразителен»

Владимир Плющев высказался о том, как поведение Александра Радулова влияет на других игроков

Заслуженный тренер России поделился впечатлениями от второго матча серии между « » и « » в Кубке Гагарина (2:3).

– Вы знаете, последняя игра казанцев меня просто удивила. Особенно после того, как они вытащили первый матч. Казалось, психологическое преимущество теперь на стороне «Ак Барса», они будут играть весело и легко, «Авангард» должен был зажаться и бояться ошибиться. Но произошло все ровным счетом наоборот.

Я вообще не понял, во что играл два периода «Ак Барс». При своих болельщиках. Проигрывали 0:3. Для меня эта игра оставила больше вопросов, чем ответов, и чем теперь завершится серия, я даже не знаю.

– «Авангард» по-хозяйски вел матч: атаковал, бросал, забросил три шайбы. Как будто им больше было надо.

– Очень странно выглядела команда хозяев. И потенциал у «Ак Барса» есть. Я, повторюсь, не понял, во что они играли. Покатались-покатались два периода, потом поняли, что что-то не так, забегали. Это ненормально для команды, которая ставит перед собой серьезные задачи в плей-офф. Так выходить на игру с принципиальным соперником, а Омск – всегда принципиальный соперник для Казани, нельзя.

– пытался что-то поменять: драками, криками, своей манерой лезть в гущу событий.

– Там на лавке у «Ак Барса» не только он клюшки ломает, борта бьет. Дурной пример заразителен. Вместо того чтобы показать свой класс на льду – а в Казани много классных игроков – хозяева сыграли очень невнятно. И лично у меня нет этому объяснения, – сказал .