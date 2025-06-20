Артем Блажиевский: «Если в «Авангарде» сложится хорошо, рад буду здесь задержаться. Переговоры прошли быстро, рад оказаться в команде с такими целями и амбициями»
Защитник подписал соглашение на два сезона с клубом.
– Артем, поделись эмоциями от перехода в новую команду.
– Великолепные впечатления. Омск – замечательный хоккейный город, клуб – серьезная организация, так что очень рад оказаться здесь.
– Поможет ли тебе влиться в состав «Авангарда» то, что в прошлом сезоне ты уже работал с канадским тренером?
– Надеюсь. Хотя понятно, что у каждого тренера свой подход.
– Как ты в принципе оказался в омском клубе?
– Переговоры прошли очень быстро. По завершении сезона вышли на «Авангард» и как-то сразу обо всем договорились.
Очень рад оказаться в команде с такими целями и амбициями. Буду делать все, чтобы помочь ей.
– Был ли вариант остаться в «Тракторе»?
– Давайте без этого вопроса (смеется).
– По карьере у тебя не так много команд. Рассчитываешь и в Омске задержаться надолго?
– Да, я всегда за стабильность, это лучше и для игрока, и для клуба. Поэтому если в «Авангарде» все сложится хорошо, рад буду здесь задержаться, – сказал Артем Блажиевский.