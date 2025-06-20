Плющев о латинице в КХЛ: «Это неправильно, вообще-то мы тут русские люди. Заграничные прибамбасы совершенно не соответствуют времени»

Владимир Плющев выступил за использование кириллицы на игровой форме команд КХЛ.

– Конечно, это неправильно, что пишут сейчас латиницей. Извините меня, вообще-то мы тут русские люди. Почему у футболистов на спине наш алфавит, а у хоккеистов – латиница? Это совершенно непонятно.

Наверное, тем же казахам будет легче читать фамилии на русском языке, чем на латинице. Белорусам тем более. Все эти заграничные прибамбасы совершенно не соответствуют тому времени, которое есть у нас.

– Говорилось, что это делается для заокеанской аудитории.

– Те, кто смотрит эти матчи внимательно, уже всех знают хорошо в лицо. А уж тем более, если матчи смотрят российские люди за океаном, им, понятное дело, удобнее читать фамилии на русском.

И почему мы для кого-то вообще должны это делать? В первую очередь, мы должны обращать внимание на своего болельщика. Надо думать о своих людях, а не о том, чтобы кому-то угодить. Тем более, что они не очень хотят нам в чем-то угождать, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Ротенберг о латинице в КХЛ: «В Индии и Китае не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Наша задача, чтобы его весь мир видел в лиге. В этом же смысл»