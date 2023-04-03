Шуми Бабаев: «Радулов – такой же игрок, каким был Ковальчук, когда Омск выиграл Кубок Гагарина. Это мотор команды, его роль неоценима»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА Александр Радулов Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Шуми Бабаев считает, что роль Александра Радулова в «Ак Барсе» неоценима

Агент Шуми Бабаев высказался о стартовых матчах финальных серий Запада и Востока Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» обыграл «Авангард» (3:2 ОТ), СКА проиграл ЦСКА (2:3 3ОТ). 

«Я вижу одну общую линию между этими двумя матчами в Казани и Питере – это то, что команды были не в тонусе и первые два периода больше собирались, искали игру. Эти матчи ни для Омска, ни для Питера не являются никакой проблемой.

Посмотрите, в третьем периоде первые десять минут СКА переигрывал, потом опять чуть-чуть провалился, потому что, наверное, не хватило физики. Команда, которая много пропускает, сильно готовится. Большая физическая нагрузка бывает в это время – в перерыве между сериями. И это сказалось в первой игре.

По Омску то же самое – первые два периода входили в игру, а потом в третьем периоде доминировали, игра уже перешла в другое русло, за десять минут перевернули. А гол «Ак Барса» в овертайме – стечение обстоятельств.

Поэтому, считаю, ничего такого результаты этих встреч не дают – нормальная ситуация. Думаю, команды сделают выводы, и мы увидим другой хоккей в следующих матчах.

ЦСКА, как и раньше, хорошо пользуется моментами. Я в Питере нахожусь, смотрю эти игры. Не сказал бы, что из СКА кто-то удивил, потому что все-таки видно, что у команды был перерыв, и она постепенно набирает ход. У ЦСКА как всегда виден класс игроков. У них было много моментов, много бросков было во вратаря, они могли раньше забивать.

То, что касается игры Казани с Омском, мы увидели ту же самую игру от «Ак Барса», который следует своей тактике. Их задача одна – построить эшелонированную оборону и удержать атакующие действия омичей. Думаю, долго это не продлится, кажется, что «Авангард» в следующих играх прибавит и сломает эту оборону. Но хоккей мне больше нравится тот, который проходит в Казани. Думаю, он поинтереснее.

Казань забрала матч нахрапом? Не забывайте, что у «Ак Барса» есть Радулов – один из лучших игроков этого сезона. И посмотрите, сколько он дает энергии и остального команде. Я думаю, что Радулов – это такой же игрок, каким был Ковальчук, когда Омск выиграл Кубок. Это мотор команды, человек, который всех заводит, подбадривает, его роль неоценима.

Думаю, многие видят, что Радулов показывает хороший хоккей и как капитан проводит внутреннюю работу в команде», – сказал хоккейный агент.

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7 комментариев

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NN281061
Ответ barsik94
Спокойный? Как Кови сзади клюшкой по ногам бил в ПО, все помнят. Как он же бил вратарей клюшкой по ловушке и после этого орал на судей, тоже все помнят
Да уж... Так сильно бил, что Радулов через пару минут не помнил: по какой ноге его ударили...))
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barsik94
Ответ Сергей Громенко
Как можно сравнивать это с Кови? Илья сплошной позитив и профессионализм! Спокойный и уравновешенный, настоящий лидер и отличный человек.
Спокойный? Как Кови сзади клюшкой по ногам бил в ПО, все помнят. Как он же бил вратарей клюшкой по ловушке и после этого орал на судей, тоже все помнят
+2
-1
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Алар
СКА и ЦСКА равные команды, а Ак Барс на голову сильнее Авангарда. На Западе будет заруба, а на Востоке Авангард возьмет лишь один матч.
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Радулов топчик👏
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Stewee
Имхо, Радулов вносит бОльший вклад в успех команды, чем Ковальчук в Авангарде.
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Сергей Громенко
Как можно сравнивать это с Кови? Илья сплошной позитив и профессионализм! Спокойный и уравновешенный, настоящий лидер и отличный человек.
+5
-5
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BLAD
Занимайся своим делом, знаток хоккея, через два часа увидим...
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