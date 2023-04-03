Шуми Бабаев: «Радулов – такой же игрок, каким был Ковальчук, когда Омск выиграл Кубок Гагарина. Это мотор команды, его роль неоценима»

Шуми Бабаев считает, что роль Александра Радулова в «Ак Барсе» неоценима

Агент Шуми Бабаев высказался о стартовых матчах финальных серий Запада и Востока Фонбет Чемпионата КХЛ.

« » обыграл « » (3:2 ОТ), СКА проиграл ЦСКА (2:3 3ОТ).

«Я вижу одну общую линию между этими двумя матчами в Казани и Питере – это то, что команды были не в тонусе и первые два периода больше собирались, искали игру. Эти матчи ни для Омска, ни для Питера не являются никакой проблемой.

Посмотрите, в третьем периоде первые десять минут СКА переигрывал, потом опять чуть-чуть провалился, потому что, наверное, не хватило физики. Команда, которая много пропускает, сильно готовится. Большая физическая нагрузка бывает в это время – в перерыве между сериями. И это сказалось в первой игре.

По Омску то же самое – первые два периода входили в игру, а потом в третьем периоде доминировали, игра уже перешла в другое русло, за десять минут перевернули. А гол «Ак Барса» в овертайме – стечение обстоятельств.

Поэтому, считаю, ничего такого результаты этих встреч не дают – нормальная ситуация. Думаю, команды сделают выводы, и мы увидим другой хоккей в следующих матчах.

ЦСКА, как и раньше, хорошо пользуется моментами. Я в Питере нахожусь, смотрю эти игры. Не сказал бы, что из СКА кто-то удивил, потому что все-таки видно, что у команды был перерыв, и она постепенно набирает ход. У ЦСКА как всегда виден класс игроков. У них было много моментов, много бросков было во вратаря, они могли раньше забивать.

То, что касается игры Казани с Омском, мы увидели ту же самую игру от «Ак Барса», который следует своей тактике. Их задача одна – построить эшелонированную оборону и удержать атакующие действия омичей. Думаю, долго это не продлится, кажется, что «Авангард» в следующих играх прибавит и сломает эту оборону. Но хоккей мне больше нравится тот, который проходит в Казани. Думаю, он поинтереснее.

Казань забрала матч нахрапом? Не забывайте, что у «Ак Барса» есть Радулов – один из лучших игроков этого сезона. И посмотрите, сколько он дает энергии и остального команде. Я думаю, что – это такой же игрок, каким был Ковальчук, когда Омск выиграл . Это мотор команды, человек, который всех заводит, подбадривает, его роль неоценима.

Думаю, многие видят, что Радулов показывает хороший хоккей и как капитан проводит внутреннюю работу в команде», – сказал хоккейный агент.