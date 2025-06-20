Глава РФПИ Дмитриев о матче КХЛ и НХЛ: «Рановато, думаю. Планируем, что в этом году будет событие UFC. Возможно, будет хоккейное. Спорт – элемент наведения мостов»

Кирилл Дмитриев ответил на вопрос о возможном матче между КХЛ и НХЛ.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.

«Я думаю, что про конкретные матчи [говорить] еще рановато.

Но то, что спортивные события будут происходить, которые помогут нам наводить мосты, это безусловно.

Мы планируем, что в этом году будет событие UFC. Возможно, хоккейное событие будет.

Соответственно, спорт как очень важный элемент наведения мостов», – сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.