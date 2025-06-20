Тэйвс перешел в «Виннипег». 37-летний трехкратный обладатель Кубка Стэнли вернулся в хоккей после пропуска двух сезонов
Джонатан Тэйвс вернулся в хоккей и перешел в «Виннипег».
«Джетс» сообщили о переходе 37-летнего нападающего. Клуб договорился с хоккеистом, а официально соглашение смогут подписать 1 июля.
Таким образом, Джонатан Тэйвс возвращается в хоккей после двух пропущенных сезонов.
Форвард не играет с сезона-2022/23. В августе 2023 года хоккеист сообщил, что пропустит сезон-2023/24, но не завершил карьеру.
Тэйвс рассказал, что прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо».
Хоккеист провел 1067 матчей в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Виннипега»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости