Тэйвс перешел в «Виннипег». 37-летний трехкратный обладатель Кубка Стэнли вернулся в хоккей после пропуска двух сезонов

Джонатан Тэйвс вернулся в хоккей и перешел в «Виннипег».

«Джетс» сообщили о переходе 37-летнего нападающего. Клуб договорился с хоккеистом, а официально соглашение смогут подписать 1 июля.

Таким образом, Джонатан Тэйвс возвращается в хоккей после двух пропущенных сезонов.

Форвард не играет с сезона-2022/23. В августе 2023 года хоккеист сообщил , что пропустит сезон-2023/24, но не завершил карьеру.

Тэйвс рассказал , что прошел панчакарму – «курс аюрведической детоксикации»: «Я искал способ излечить проблемы с иммунной системой, которые заставили меня уйти из хоккея. Сейчас все идет как надо».

Хоккеист провел 1067 матчей в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго ».