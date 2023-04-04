«Мне понравился «Авангард». Они сохранили динамичную игру, не поддавались на провокации «Ак Барса». Коньков о 2-м матче серии

Сергей Коньков поделился впечатлениями от второго матча между «Ак Барсом» и «Авангардом»

Омская команда одержала победу во втором матче финала Восточной конференции (3:2) и сравняла счет в серии (1-1).

«Мне понравилось, как « » отреагировал на свое поражение. Омичи сохранили свою динамичную игру с хорошей реализацией, проявив терпение. Ребята не поддавались на провокации со стороны лидеров « ».

Хотелось бы получить разъяснения насчет момента, в котором Радулов ударил по лицу , но его никто не удалил. Дамир тогда сдержался, а потом его дружески по голове погладил.

Мне понравилась игра «Авангарда». «Ак Барс» до конца гнул свою линию. Все это перейдет на следующую игру. Матч в Омске будет бескомпромиссным», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.