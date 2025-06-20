Сергей Коньков: «СКА надо сократить платежку и другие расходы – шаги нового руководства связаны с этим. Нужно сделать клуб менее расходным»

Сергей Коньков высказался относительно работы нового руководства СКА.

Ранее стало известно , что петербургский клуб вернется в Ледовый дворец и откажется от выступлений на «СКА Арене».

«Вектор дальнейшего развития СКА мне понятен. Петербуржцам надо сократить платежку и другие расходы.

Все шаги нового руководства клуба связаны именно с этим.

Ему нужно сделать клуб менее расходным. Руководство следует этой линии», – сказал двукратный олимпийский чемпион Сергей Коньков .