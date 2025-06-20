Сергей Коньков: «СКА надо сократить платежку и другие расходы – шаги нового руководства связаны с этим. Нужно сделать клуб менее расходным»
Сергей Коньков высказался относительно работы нового руководства СКА.
Ранее стало известно, что петербургский клуб вернется в Ледовый дворец и откажется от выступлений на «СКА Арене».
«Вектор дальнейшего развития СКА мне понятен. Петербуржцам надо сократить платежку и другие расходы.
Все шаги нового руководства клуба связаны именно с этим.
Ему нужно сделать клуб менее расходным. Руководство следует этой линии», – сказал двукратный олимпийский чемпион Сергей Коньков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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