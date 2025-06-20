Яшкин не будет считаться легионером в КХЛ, скорее всего. Лига одобрила просьбу «Ак Барса», итоговое решение зависит от Минспорта («Бизнес Online»)

Дмитрий Яшкин с большой долей вероятности перестанет считаться легионером в КХЛ.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Капитан «Ак Барса » родился в Омске, но имеет спортивное гражданство Чехии. Ранее он играл за молодежную и основную сборные страны. В КХЛ он считается легионером.

При этом, как отмечает издание, у Яшкина есть российский паспорт. Благодаря этому «Ак Барс» сейчас прорабатывает вариант, чтобы форвард не считался легионером внутри КХЛ. Речи о выступлении за сборную России не идет.

По данным издания, лига уже рассмотрела просьбу казанского клуба и одобрила ее. Итоговое решение зависит от Министерства спорта РФ, которое рассмотрит дело в ближайшее время.

В регулярном чемпионате-2024/25 Дмитрий Яшкин провел 68 игр за «Ак Барс» и набрал 54 (35+19) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 11 (6+5) очков в 13 матчах.