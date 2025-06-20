Войнов вернется в «Авангард». Защитник подпишет контракт на год («Чемпионат»)

Вячеслав Войнов подпишет однолетний контракт с «Авангардом».

Как сообщает «Чемпионат », в ближайшее время об этом объявят официально.

35-летний защитник провел прошлый сезон в «Торпедо ».

В регулярном чемпионате-2024/2025 Вячеслав Войнов провел 49 игр и набрал 22 (6+16) очка при полезности «+5».

В плей-офф он сыграл 4 матча и забил 1 гол при полезности «-3».

Войнов уже играл за «Авангард » в сезоне-2019/20.