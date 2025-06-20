Войнов вернется в «Авангард». Защитник подпишет контракт на год («Чемпионат»)
Вячеслав Войнов подпишет однолетний контракт с «Авангардом».
Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время об этом объявят официально.
35-летний защитник провел прошлый сезон в «Торпедо».
В регулярном чемпионате-2024/2025 Вячеслав Войнов провел 49 игр и набрал 22 (6+16) очка при полезности «+5».
В плей-офф он сыграл 4 матча и забил 1 гол при полезности «-3».
Войнов уже играл за «Авангард» в сезоне-2019/20.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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