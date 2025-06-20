15

Войнов вернется в «Авангард». Защитник подпишет контракт на год («Чемпионат»)

Вячеслав Войнов подпишет однолетний контракт с «Авангардом».

Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время об этом объявят официально.

35-летний защитник провел прошлый сезон в «Торпедо».

В регулярном чемпионате-2024/2025 Вячеслав Войнов провел 49 игр и набрал 22 (6+16) очка при полезности «+5».

В плей-офф он сыграл 4 матча и забил 1 гол при полезности «-3».

Войнов уже играл за «Авангард» в сезоне-2019/20.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoВячеслав Войнов
возможные переходы
logoЧемпионат.com
logoАвангард
logoКХЛ
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Торпедо» рассталось с 9 игроками. Среди них – Войнов, Кагарлицкий, Свечников-старший и Ларионов-младший
191 июня, 03:34
«Торпедо» не продлит контракт с Войновым. Защитник набрал 22 очка в 49 матчах сезона КХЛ
1911 мая, 16:15
Баландин про обвинения Панарина в сексуальном насилии: «В США законы жесткие, всегда на стороне женщин: уступил ей место в транспорте, могут посчитать, что ты домогался»
2122 апреля, 15:25
Главные новости
Агент Кузнецова: «Новостей по будущему Евгения пока нет. Работаем в двух направлениях – КХЛ и НХЛ. У нас нет точной даты, когда мы должны определиться с новым клубом»
416 минут назад
Зарплата Беннетта во «Флориде» может составить 7,5-8 млн долларов в год. На рынке он, вероятно, получил бы минимум 9 млн, но игрок хочет остаться в «Пантерс»
424 минуты назад
Тэйвс перешел в «Виннипег». 37-летний трехкратный обладатель Кубка Стэнли вернулся в хоккей после пропуска двух сезонов
35сегодня, 14:55
39 млн рублей за сезон – зарплата Радулова по новому контракту с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)
8сегодня, 14:31
Плющев о российском хоккее: «У нас тренеров чуть ли не по объявлению набирают – по звонкам, родственным связям. У нас нет воспроизводства игроков – надо менять систему подготовки»
27сегодня, 14:21
Маршанд поблагодарил бывшие клубы игроков из чемпионского состава «Флориды». Брэд назвал Форслинга «мистер драфт отказов» и отметил «Калгари» на фото Беннетта: «Спасибо за MVP»
4сегодня, 14:10Фото
Анисин о СКА после Ротенберга: «Ларионов отошел от принципов – говорил, что играют молодые, а были хоккеисты старше 25 лет. «Торпедо» стал обычной командой, питерцы играли интереснее»
9сегодня, 13:55
Борис Майоров: «Я не смотрю НХЛ. Просто возмущен, что столько места уделяется американскому хоккею. Вы сегодняшнюю газету видели?»
19сегодня, 13:45
Губерниев о латинице в КХЛ: «Если хотим отставать от мира, должны рассказывать, что английский язык умирает. Если собираемся замкнуться в себе – вопрос отпадает»
13сегодня, 13:31
Плющев о «Салавате»: «Делать ставку на легионеров – всегда ошибка. Они могут выиграть маленькое побоище, но никогда не выигрывают войны. Слишком нежные, избалованные»
10сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» продлил контракт с Ульевым на 2 года
53 минуты назад
«Автомобилист» выменял Бусыгина, Малоросиянова и Жирова у «Витязя» на денежную компенсацию
3сегодня, 14:45
Александр Волков: «Флорида» раньше не попадала в плей-офф, хотя налоги были такими же, правила, потолок одинаковый. Очень крутая работа генменеджера»
сегодня, 13:20
Глава РФПИ Дмитриев о матче КХЛ и НХЛ: «Рановато, думаю. Планируем, что в этом году будет событие UFC. Возможно, будет хоккейное. Спорт – элемент наведения мостов»
2сегодня, 12:55
Артем Блажиевский: «Если в «Авангарде» сложится хорошо, рад буду здесь задержаться. Переговоры прошли быстро, рад оказаться в команде с такими целями и амбициями»
1сегодня, 12:21
Бусыгин перейдет в «Автомобилист» из «Витязя» в обмен на денежную компенсацию. Защитником интересовался СКА
4сегодня, 11:50
Сергей Коньков: «СКА надо сократить платежку и другие расходы – шаги нового руководства связаны с этим. Нужно сделать клуб менее расходным»
2сегодня, 10:55
В «Авангарде» хотят в этом году начать эксплуатировать СКК Блинова после ремонта. Там будут играть «Омские Крылья» и волейбольная «Омичка»
7сегодня, 10:45
«Амур» за 50 млн рублей выкупит вратаря Дорожко и форварда Заседу у «Витязя»
3сегодня, 10:30
Касатонов про «Эдмонтон»: «1-2 игроками Кубок Стэнли не выиграешь. Одну игру они сдали из-за дисциплины, устраивали стычки, немного дворовый хоккей»
сегодня, 09:54