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Оклад Коростелева в «Спартаке» – 40 млн рублей в год. Он может получить еще 15 млн в качестве бонусов («СЭ»)

Оклад Никиты Коростелева в «Спартаке» составит 40 млн рублей в год.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», еще 15 млн он может заработать бонусами.

Сегодня «Спартак» подтвердил переход Коростелева. 28-летний нападающий подписал контракт с московским клубом на два года.

В регулярном чемпионате-2024/25 Никита Коростелев провел 50 матчей за «Северсталь» и «Трактор» и набрал 34 (18+16) очка. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 21 игре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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