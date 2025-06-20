39 млн рублей за сезон – зарплата Радулова по новому контракту с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)
Александр Радулов получит 39 миллионов рублей по договору с «Локомотивом».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Хоккеист и клуб ранее подписали соглашение на один сезон.
По прошлому договору нападающий заработал 70 миллионов рублей.
В прошедшем сезоне Александр Радулов стал обладателем Кубка Гагарина вместе с «Локомотивом» и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.
В 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ хоккеист набрал 34 (18+16) очка при полезности «плюс 13».
В 21 игре плей-офф Кубка Гагарина на его счету 16 (7+9) баллов при полезности «плюс 8».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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