39 млн рублей за сезон – зарплата Радулова по новому контракту с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)

Александр Радулов получит 39 миллионов рублей по договору с «Локомотивом».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Хоккеист и клуб ранее подписали соглашение на один сезон.

По прошлому договору нападающий заработал 70 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне Александр Радулов стал обладателем Кубка Гагарина вместе с «Локомотивом » и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.

В 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ хоккеист набрал 34 (18+16) очка при полезности «плюс 13».

В 21 игре плей-офф Кубка Гагарина на его счету 16 (7+9) баллов при полезности «плюс 8».