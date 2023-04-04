Ротенберг о гибели отца Мичкова: «Огромная потеря для нашего хоккея. Мы не останемся в стороне и всегда поможем всем, чем только возможно»

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью отца Матвея Мичкова

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга опубликовал пост после сообщения о гибели Андрея Мичкова.

«Ужасные новости. Погиб Андрей Мичков – отца нападающего .

Мы все хорошо знали Андрея Владиславовича, он был прекрасным человеком, отличным отцом, вырастил Матвея и дал ему путевку в жизнь. Гибель Андрея – огромная потеря для нашего хоккея.

Выражаю глубочайшие соболезнования Матвею и его семье. Мы не останемся в стороне и всегда поможем всем, чем только возможно. Сил и мужества родным и близким Андрея Мичкова», – написал главный тренер .