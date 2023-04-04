Ротенберг о гибели отца Мичкова: «Огромная потеря для нашего хоккея. Мы не останемся в стороне и всегда поможем всем, чем только возможно»

Теги СКА происшествия КХЛ Роман Ротенберг Сочи Матвей Мичков Хоккей

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью отца Матвея Мичкова

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга опубликовал пост после сообщения о гибели Андрея Мичкова.

«Ужасные новости. Погиб Андрей Мичков – отца нападающего Матвея Мичкова.

Мы все хорошо знали Андрея Владиславовича, он был прекрасным человеком, отличным отцом, вырастил Матвея и дал ему путевку в жизнь. Гибель Андрея – огромная потеря для нашего хоккея.

Выражаю глубочайшие соболезнования Матвею и его семье. Мы не останемся в стороне и всегда поможем всем, чем только возможно. Сил и мужества родным и близким Андрея Мичкова», – написал главный тренер СКА.

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4 комментария

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Фанат Ференцвароша
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Фёдор Кузнецов
Ответ вован63
Конечно соболезную Матвею! Но что потеря для нашего хоккея как то уж через чур.
Возможно в том что отец помогал Матвею, а эта смерть может сил но на нём сказаться, и это уже будет потерей для хоккея
+3
-4
-1
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LaVa
В чем потерял хоккей? Хоккеист Мичков тьфу тьфу тьфу здравствует…
Матвею мужества.
+4
-3
+1
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Кеша
Молодец Ротенберг. Хоть здесь нашел нужные слова . Отец Мичкова делал все ради сына и его карьеры . Земля пухом .
+4
-6
-2
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вован63
Конечно соболезную Матвею! Но что потеря для нашего хоккея как то уж через чур.
+6
-3
+3
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