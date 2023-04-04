Мичков посчитал, что отец вышел из дома в продуктовый магазин. У пропавшего нет алкогольной зависимости (Sport24)

Матвей Мичков считает, что его пропавший отец вышел из дома в продуктовый магазин

Отец форварда пропал в Сочи в воскресенье.

Как сообщает Sport24, Мичков-старший в воскресенье смотрел дома первый матч финала Западной конференции Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА (2:3 ОТ).

В районе 21:00, когда матч закончился, Андрей Мичков вышел из дома. Матвей посчитал, что отец отправился в продуктовый магазин. Домой он не вернулся, телефон был вне зоны доступа.

Отмечается, что у Мичкова-старшего не было каких-либо ссор и конфликтов, он не страдал алкогольной зависимостью. Никто из близких не понимает, что могло случиться.

В районе полуночи 18-летний хоккеист обратился в « » с просьбой помочь в поисках отца. Клуб обратился в правоохранительные органы, но результата пока нет.

Отдел МВД по федеральной территории «Сириус» подтвердил пропажу отца Мичкова. Он до сих пор не найден