Ротенберг об исчезновении отца Мичкова: «Мы в курсе, готовы оказать всю необходимую помощь. Матвей, сил тебе. СКА – одна семья!»

Теги СКА происшествия КХЛ Роман Ротенберг Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА поддерживает Матвея Мичкова, у которого пропал отец

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга сообщил, что знает о ситуации с исчезновением отца Матвея Мичкова

СКА принадлежат права на 18-летнего игрока, завершавшего этот сезон в системе «Сочи». 

Андрей Мичков пропал в Сочи в воскресенье. Он ушел из квартиры, которую снимает с сыном, в 21:00 по местному времени, произнеся перед выходом фразу: «Сейчас вернусь».

«Мы полностью в курсе ситуации, поддерживаем Матвея и его семью, готовы оказать всю необходимую помощь.

Призываю всех максимально распространить информацию об этом. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно. Матвей, сил тебе. СКА – одна семья!» – сказал Ротенберг.

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16 комментариев

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ФКСМ..ХКСЮ
У человека отец пропал, а всякие тролли язвят про ска.
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Ратибор Добрынин
ска - одна семья? казалось бы, причём здесь Сочи..
Он игрок СКА, если не знал.
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Ратибор Добрынин
ска - одна семья? казалось бы, причём здесь Сочи..
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Diymon
Ответ Кирилл Игнашов
с помощью системы найдут.
Даже тут съязвить надо? У парня отец пропал.
+2
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Сергей Бакин
главное найти , терпения Мичкову
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Nikola Shell
Ответ Vedved
Мне кажется, в данной ситуации - неважно зачем он это сказал. Главное, его слова - могут замотивировать органы, которые занимаются поиском.
Я так понимаю уже 2 дня
прошло, а результатов нет.
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Ramzez II
Ответ Morozov92
Ротенберг похитил . а так конечно,пусть все будет хорошо . Верим в лучшее
чувак, не смешно (((
+2
-1
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Кирилл Игнашов
с помощью системы найдут.
+5
-3
+2
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BW_world
Ответ Brothers Ruutu
Там была другая семья- конкурент этой семьи.
Прям Монтекки и Капулетти
+2
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Руслан Х
При чём тут СКА?!🤔
+3
-3
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Brothers Ruutu
Ответ Лимит Лимитович
Я правильно помню, что эта же семья отправила Ивана Федотова на службу в армию на год?
Там была другая семья- конкурент этой семьи.
+14
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Morozov92
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Vedved
Ответ Лимит Лимитович
Я правильно помню, что эта же семья отправила Ивана Федотова на службу в армию на год?
Нет) его ЦСКА отправили)
+8
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Vedved
Ответ Maxim Shumov
Не удивлюсь, если он сказал это только ради того, чтобы положительно высказаться о системе СКА
Мне кажется, в данной ситуации - неважно зачем он это сказал. Главное, его слова - могут замотивировать органы, которые занимаются поиском.
+15
-4
+11
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Лимит Лимитович
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Maxim Shumov
Не удивлюсь, если он сказал это только ради того, чтобы положительно высказаться о системе СКА
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