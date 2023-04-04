Ротенберг об исчезновении отца Мичкова: «Мы в курсе, готовы оказать всю необходимую помощь. Матвей, сил тебе. СКА – одна семья!»
Роман Ротенберг заявил, что СКА поддерживает Матвея Мичкова, у которого пропал отец
Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга сообщил, что знает о ситуации с исчезновением отца Матвея Мичкова.
СКА принадлежат права на 18-летнего игрока, завершавшего этот сезон в системе «Сочи».
Андрей Мичков пропал в Сочи в воскресенье. Он ушел из квартиры, которую снимает с сыном, в 21:00 по местному времени, произнеся перед выходом фразу: «Сейчас вернусь».
«Мы полностью в курсе ситуации, поддерживаем Матвея и его семью, готовы оказать всю необходимую помощь.
Призываю всех максимально распространить информацию об этом. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно. Матвей, сил тебе. СКА – одна семья!» – сказал Ротенберг.
прошло, а результатов нет.