Просветов пропустил 8 шайб от «Сиэтла» и повторил антирекорд для вратарей из России в НХЛ

Иван Просветов пропустил 8 шайб от «Сиэтла» и повторил антирекорд для россиян в НХЛ

Вратарь «Аризоны» пропустил 8 шайб в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (1:8).

В 5 играх сезона у него 3 победы и 2 поражения (88,1% сэйвов, коэффициент надежности 4,02).

24-летний голкипер повторил антирекорд для вратарей из России по числу пропущенных шайб за один матч НХЛ.

Просветов присоединился к Николаю Хабибулину (2010, «Эдмонтон», 8 шайб от «Рейнджерс»), (2013, «Колорадо», 8 шайб от «Эдмонтона») и Сергею Бобровскому (2018, «Коламбус», по 8 шайб от «Тампы» и «Калгари»).

В плей-офф антирекорд установил Евгений Набоков (2002, «Сан-Хосе», 8 шайб от «Колорадо»).