Просветов пропустил 8 шайб от «Сиэтла» и повторил антирекорд для вратарей из России в НХЛ

Теги рейтинги Аризона Семен Варламов Сергей Бобровский Николай Хабибулин НХЛ рекорды Иван Просветов Хоккей

Иван Просветов пропустил 8 шайб от «Сиэтла» и повторил антирекорд для россиян в НХЛ

Вратарь «Аризоны» Иван Просветов пропустил 8 шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (1:8). 

В 5 играх сезона у него 3 победы и 2 поражения (88,1% сэйвов, коэффициент надежности 4,02).

24-летний голкипер повторил антирекорд для вратарей из России по числу пропущенных шайб за один матч НХЛ. 

Просветов присоединился к Николаю Хабибулину (2010, «Эдмонтон», 8 шайб от «Рейнджерс»), Семену Варламову (2013, «Колорадо», 8 шайб от «Эдмонтона») и Сергею Бобровскому (2018, «Коламбус», по 8 шайб от «Тампы» и «Калгари»). 

В плей-офф антирекорд установил Евгений Набоков (2002, «Сан-Хосе», 8 шайб от «Колорадо»). 

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4 комментария

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Figo710
Ответ Белый офицер
Булин на момент антирекорда уже был не топ. Можно даже сказать ехал с ярмарки.
Ну я имел ввиду что сами вратари Топ, моменты антирекордов в карьере я не рассматривал.
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Белый офицер
Ответ Figo710
А в списке антирекордсменов одни топы!
Булин на момент антирекорда уже был не топ. Можно даже сказать ехал с ярмарки.
+1
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Амфитрион
Осталось по остальным показателям оказаться в такой компании)
+6
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Figo710
А в списке антирекордсменов одни топы!
+5
0
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