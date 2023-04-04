Береглазов о 3:2 с «Ак Барсом»: «Достойный матч. Такая серия, вся игра злая»
Алексей Береглазов назвал игры между «Авангардом» и «Ак Барсом» злыми
Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов высказался о победе над «Ак Барсом» (3:2, 1-1 в серии) во втором матче финала Восточной конференции.
– Что-то поменяли в игре?
– Сильно ничего не меняли. Старались больше садиться на них, прессинговать защитников, не давать им пространство и владеть шайбой. А так все тоже самое – блокировать, не удаляться и реализовывать свои моменты.
– Злые были после проигрыша в овертайме?
– Конечно, злые. Такая серия, вся игра злая.
– Что скажете по игре?
– Сведберг как дал из-за ушей, большинство Буше реализовал – попал хорошо – большинство сработало. В целом, хорошо.
– Можно сказать, что практически все забили.
– Да, старались в глухую оборону не уходить. Но они тоже давили. Не удалось нам не пропустить. Но ничего страшного, главное победа.
– За счет чего можно дальше побеждать?
– Все тоже самое. Восстановиться хорошо, чтобы темп игры поддерживать и реализовывать свои моменты.
– В конце был план на удержание играть?
– Нет, плана такого не было. У них хорошо защитник попал. Где-то не смогли заблокировать, наверное. К Демченко вообще вопросов нет.
– Можно ли это назвать лучшим матчем против такого соперника?
– Это достойный матч. Если выиграли, значит все неплохо, – сказал Береглазов.
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Можно подумать, что кто-то игру не смотрел.