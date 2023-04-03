Василий Каменев: «У СКА есть запас прочности. Думаю, серия с ЦСКА может дойти до седьмого матча»

Василий Каменев поделился мыслями о серии финала Запада между ЦСКА и СКА

Бывший форвард СКА Василий Каменев прокомментировал поражение команды от ЦСКА (2:3 3ОТ, 0-1 в серии) в первом матче финала Западной конференции.

– На армейцах Петербурга сказалось то, что они долго отдыхали. Не вошли в игру. Когда ЦСКА забил на первых минутах, чувствовалась растерянность игроков СКА. Конечно, потом перестроились, вели в счете. Но все-таки соперник серьезный: выпустили шестого игрока, сравняли перед финальной сиреной.

– Ваш, кстати, однофамилец лишил СКА победы: подставил клюшку под летящую шайбу. У вас так получалось?

– По-разному получалось. Но он ждал, его никто не опекал, увидел момент броска, подставил клюшку. У ЦСКА на игрока больше было, Каменев остался один на пятаке.

– Это «любимые» голы ЦСКА: едут на пятачок, подставляют клюшку под шайбу?

– Да, едут туда, работают, закрывают вратаря, забивают, добивают. Это современный хоккей.

– Как вышло, что вратарь СКА Николаев пропустил гол сразу после замены лезвий коньков?

– А вот непонятно. Может, он решил взять «психологическую паузу». А может, хотел дать дух перевести игрокам своей пятерки, ведь вбрасывание было в зоне СКА. Но, видите, как вышло. Нельзя так вчистую проигрывать вбрасывание. У ЦСКА это рабочая схема: пас защитнику, бросок.

– Какого-то тонуса, как я вас понял, СКА не хватало в первом матче?

– Думаю, да. В начале матча было впечатление, что команда не готова. Психологически тяжело пропускать на первых минутах. Когда открываешь счет, увереннее себя чувствуешь, можешь диктовать условия сопернику. Тут вышло наоборот.

– Еще разбегаются

– Конечно. Это только первая игра. Думаю, до седьмого матча может дойти в серии. Уже два овертайма сыграли, игроки устали. Нужен запас прочности – у СКА он как раз есть, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.