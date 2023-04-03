Артюхин о плей-офф КХЛ: «Судейство стало лучше в плане трактовки силовых приемов. Арбитры дают ребятам играть»
Евгений Артюхин считает, что в финале Кубка Гагарина сыграют СКА и «Авангард»
Экс-хоккеист СКА и ЦСКА Евгений Артюхин поделился мыслями об игре полуфиналистов плей-офф.
– Возможно ли проводить матчи без удалений? Как к этому прийти?
– Ребята понимают ответственность, понимают, что не надо удаляться. Если будет удаление, то могут наказать. А у «Авангарда» одна из лучших как раз бригад большинства. СКА и ЦСКА относительно друг друга это тоже учли в первой игре финала конференции.
После просмотра видео удаление могут и отменить. Ребята настроились уже на большинство, и тут такое опустошение. Просмотр хоть и бонус, но может выбивать из колеи.
– Очень мало у нас силового хоккея. Это веяние новых правил?
– Наоборот, судейство стало лучше в плане трактовки силовых приемов, они стали больше давать играть в силовой хоккей. Судьи дают играть ребятам.
– Почему недополучаем силового хоккея?
– Я смотрю матчи, очень мало силовой борьбы. Может, ребята берегут силы. Может, боятся удалений. Играют поэтому аккуратно. «Динамо» должно было давить и играть жестко, например. Ребята в СКА могут это делать. Они грамотно провели селекцию по габаритам среди защитников, они усилились нападением техничным.
В «Ак Барсе» также есть ребята, которые могут сыграть в тело. В Омске тоже есть крупные ребята.
– Прогноз на финал?
– СКА – «Авангард», – сказал экс-форвард СКА и ЦСКА.
ЦСКА и СКА не играли в неравных составах в 1-м матче серии плей-офф КХЛ
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