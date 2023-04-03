Артюхин о плей-офф КХЛ: «Судейство стало лучше в плане трактовки силовых приемов. Арбитры дают ребятам играть»

Евгений Артюхин считает, что в финале Кубка Гагарина сыграют СКА и «Авангард»

Экс-хоккеист СКА и ЦСКА Евгений Артюхин поделился мыслями об игре полуфиналистов плей-офф.

– Возможно ли проводить матчи без удалений? Как к этому прийти?

– Ребята понимают ответственность, понимают, что не надо удаляться. Если будет удаление, то могут наказать. А у « » одна из лучших как раз бригад большинства. СКА и ЦСКА относительно друг друга это тоже учли в первой игре финала конференции.

После просмотра видео удаление могут и отменить. Ребята настроились уже на большинство, и тут такое опустошение. Просмотр хоть и бонус, но может выбивать из колеи.

– Очень мало у нас силового хоккея. Это веяние новых правил?

– Наоборот, судейство стало лучше в плане трактовки силовых приемов, они стали больше давать играть в силовой хоккей. Судьи дают играть ребятам.

– Почему недополучаем силового хоккея?

– Я смотрю матчи, очень мало силовой борьбы. Может, ребята берегут силы. Может, боятся удалений. Играют поэтому аккуратно. «Динамо» должно было давить и играть жестко, например. Ребята в СКА могут это делать. Они грамотно провели селекцию по габаритам среди защитников, они усилились нападением техничным.

В «Ак Барсе» также есть ребята, которые могут сыграть в тело. В Омске тоже есть крупные ребята.

– Прогноз на финал?

– СКА – «Авангард», – сказал экс-форвард СКА и ЦСКА.

ЦСКА и СКА не играли в неравных составах в 1-м матче серии плей-офф КХЛ