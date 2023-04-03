Дементьев о буллите Кузнецова: «Согласен с Гретцки, что это может выглядеть издевательством. Эстетической радости от такого исполнения мало»

Теги Вашингтон Уэйн Гретцки НХЛ Евгений Кузнецов Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев прокомментировал слова Уэйна Гретцки о буллитах Евгения Кузнецова

Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что то, как Евгений Кузнецов исполняет буллиты, может выглядеть издевательством.

Ранее буллит Кузнецова раскритиковал Уэйн Гретцки.

Нападающий «Вашингтона» использует стратегию медленного подката к воротам. Сблизившись с вратарем, Кузнецов резко перекладывает шайбу на удобную руку и отправляет ее в дальний угол. В таком стиле Кузнецов реализовал штрафной бросок, забив Илье Сорокину в недавнем матче с «Айлендерс».

– Лично у меня двоякое чувство от такого исполнения буллитов. Я согласен с Уэйном Гретцки, что это может выглядеть издевательством.

Но, с другой стороны, человек забрасывает шайбу, которая приносит результат его команде, и при этом не нарушает никаких правил. Поэтому сложно осуждать Кузнецова, но и эстетической радости от такого исполнения мало.

– Что может чувствовать вратарь при таком исполнении буллита?

– Вратарь чувствует колоссальное напряжение, в каждый момент надо быть готовым к отражению броска. И состояние «тигр, готовый к прыжку» длится достаточно долго. Это, конечно, очень серьезное нервное и физическое испытание. Здесь по технике исполнения вратарю нужно быть готовым к движению в любую сторону – вниз, вверх, вправо, влево, к обкату. Поэтому для голкипера сложно чисто технически реагировать на такое движение игрока, – сказал хоккейный агент.

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1 комментарий

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Назар Игорь
Главное что шайба в воротах, как - дело второе.
+4
0
+4
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