Дементьев о буллите Кузнецова: «Согласен с Гретцки, что это может выглядеть издевательством. Эстетической радости от такого исполнения мало»

Алексей Дементьев прокомментировал слова Уэйна Гретцки о буллитах Евгения Кузнецова

Хоккейный агент считает, что то, как исполняет буллиты, может выглядеть издевательством.

Ранее буллит Кузнецова раскритиковал .

Нападающий « » использует стратегию медленного подката к воротам. Сблизившись с вратарем, Кузнецов резко перекладывает шайбу на удобную руку и отправляет ее в дальний угол. В таком стиле Кузнецов реализовал штрафной бросок, забив Илье Сорокину в недавнем матче с «Айлендерс».

– Лично у меня двоякое чувство от такого исполнения буллитов. Я согласен с Уэйном Гретцки, что это может выглядеть издевательством.

Но, с другой стороны, человек забрасывает шайбу, которая приносит результат его команде, и при этом не нарушает никаких правил. Поэтому сложно осуждать Кузнецова, но и эстетической радости от такого исполнения мало.

– Что может чувствовать вратарь при таком исполнении буллита?

– Вратарь чувствует колоссальное напряжение, в каждый момент надо быть готовым к отражению броска. И состояние «тигр, готовый к прыжку» длится достаточно долго. Это, конечно, очень серьезное нервное и физическое испытание. Здесь по технике исполнения вратарю нужно быть готовым к движению в любую сторону – вниз, вверх, вправо, влево, к обкату. Поэтому для голкипера сложно чисто технически реагировать на такое движение игрока, – сказал хоккейный агент.