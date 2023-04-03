Шуми Бабаев: «Толчинский готов хоть на 5 лет подписать контракт с Омском. Читать, что он не хочет оставаться, очень странно»

Теги Ак Барс Авангард Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Алексей Шевченко Хоккей

Агент Сергея Толчинского отреагировал на новость о возможном переходе игрока в «Ак Барс»

Шуми Бабаев заявил, что Толчинский готов подписать контракт с «Авангардом» хоть на пять лет.

Ранее сообщалось, что игрок, вероятно, уйдет из клуба.

«Меня не удивляет эта ситуация. Мы видим, что определенные представители СМИ на стороне Казани. Например, Алексей Шевченко этого же не скрывает.

Дестабилизировать ведущих игроков другой команды – это нормальное явление. Поэтому зацепились за Сергея Толчинского, завтра подойдут к Володе Ткачеву или еще к кому-то.

Я вижу, что Серега молодец, он с улыбкой это все воспринимает и понимает, для чего все это делается.

Но мне странно читать всякие комментарии людей, которые вообще не знают ситуации. Они пишут, что он не хочет жить, оставаться в Омске. Я их могу удивить, дело в том, что со мной руководители омской команды много раз связывались, но я и мои игроки всегда придерживаемся мнения, что надо доиграть сезон, а потом начинать вести переговоры.

Я им единственное сказал, что Толчинский готов хоть на пять лет подписать контракт с Омском. Не то что на один год. И поэтому читать, что он не хочет оставаться в Омске, мне вообще очень странно. Я не веду переговоры ни с одной командой.

Я руководителям омичей говорю, что пока не закончится сезон, пока мои ребята не поднимут кубок, никаких разговоров про продление контракта не будет. Выиграйте, победите, будем разговаривать. Это не обязательное условие, понятно. Но факт, что у ребят сейчас одна задача – выиграть Кубок Гагарина для Омска», – сказал Бабаев. 

Толчинский, вероятно, уйдет из «Авангарда». Игрок не хочет жить в Омске, «Ак Барс» им интересуется («Бизнес Online»)

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15 комментариев

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Большое сердце Неймара
Ответ Angelgirl
Могут и взбодрить!
а могут и допинг начать искать. прецеденты были. уже ничему не удивишься от наших "честных" соперников
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*BG*
За большую денежку он куда угодно на 5 лет подпишется. К концу сезона аукцион откроется. Перед этим Шуми заявит, что на Толчка претендуют несколько клубов НХЛ. И будет трясти руководство команд-потенциальных клиентов. Это он хорошо умеет делать.
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Mi4eL
Шеву там в Казане по прилету так зарядили что телеграмм канал аж плавиться))))
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valera.kust55
Из год в год один и тот же высер...уже такими подлостями игроков не то точ дистабилизируешь,а наоборот,смотивируешь...на войне все средства хороши....
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Angelgirl
Это Казань, всё ожидалось, не факт что на этом закончат, всё зависит от результатов дальнейших матчей.
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Angelgirl
Ответ Большое сердце Неймара
на счёт будущих НХЛовцев)) ничего не могу сказать. а тут явно левые вбросы по Толчинскому в самый разгар плова с Казанью,которые уж точно на пользу Серёге не пойдут
Могут и взбодрить!
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Angryslon
В кои то веки адекватные слова от Шуми.
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Ястреб
Твой выход уважаемый Шевченко….
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Canopus77
В Омске, между прочим, самая крутая арена в КХЛ. Если жить на арене... Не пытайтесь покинуть Омск! Насчет НХЛ неужели вообще без вариантов.
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ЧакЧак
Толчинский в Казани на сл год решенный вопрос уже
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Александр Невский
Казань всегда была ЗЛО . одно словом Бусурмане. Но добро всегда побеждала Зло .
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-2
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Konstantin Zagainov
Тут сначала вообще про ЦСКА говорили. Очень в тему скажу...взоржал от этого )))) Как-то после комментариев Толчинского в адрес "коней" пару лет назад и учитывая их "пламенную любовь" с Есмантовичем изначально очень слабо верилось в контракт. А теперь и про Ак Барс тема пошла. Ежу понятно, что это провокация.
+4
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Большое сердце Неймара
Ответ KRAN
У этого агента на Науменкова с Окуловым очередь из команд НХЛ, до сих пор от богатства выбора не могут оправиться.
на счёт будущих НХЛовцев)) ничего не могу сказать. а тут явно левые вбросы по Толчинскому в самый разгар плова с Казанью,которые уж точно на пользу Серёге не пойдут
+3
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KRAN
Ответ Большое сердце Неймара
Сам агент Толчинского говорит,что это всё казанские высеры. на какую подлость только не пойдут чак-чаки
У этого агента на Науменкова с Окуловым очередь из команд НХЛ, до сих пор от богатства выбора не могут оправиться.
+10
-1
+9
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Большое сердце Неймара
Сам агент Толчинского говорит,что это всё казанские высеры. на какую подлость только не пойдут чак-чаки
+10
-4
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