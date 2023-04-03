Шуми Бабаев: «Толчинский готов хоть на 5 лет подписать контракт с Омском. Читать, что он не хочет оставаться, очень странно»

Агент Сергея Толчинского отреагировал на новость о возможном переходе игрока в «Ак Барс»

заявил, что Толчинский готов подписать контракт с «Авангардом» хоть на пять лет.

Ранее сообщалось, что игрок, вероятно, уйдет из клуба.

«Меня не удивляет эта ситуация. Мы видим, что определенные представители СМИ на стороне Казани. Например, этого же не скрывает.

Дестабилизировать ведущих игроков другой команды – это нормальное явление. Поэтому зацепились за Сергея Толчинского, завтра подойдут к Володе Ткачеву или еще к кому-то.

Я вижу, что Серега молодец, он с улыбкой это все воспринимает и понимает, для чего все это делается.

Но мне странно читать всякие комментарии людей, которые вообще не знают ситуации. Они пишут, что он не хочет жить, оставаться в Омске. Я их могу удивить, дело в том, что со мной руководители омской команды много раз связывались, но я и мои игроки всегда придерживаемся мнения, что надо доиграть сезон, а потом начинать вести переговоры.

Я им единственное сказал, что Толчинский готов хоть на пять лет подписать контракт с Омском. Не то что на один год. И поэтому читать, что он не хочет оставаться в Омске, мне вообще очень странно. Я не веду переговоры ни с одной командой.

Я руководителям омичей говорю, что пока не закончится сезон, пока мои ребята не поднимут кубок, никаких разговоров про продление контракта не будет. Выиграйте, победите, будем разговаривать. Это не обязательное условие, понятно. Но факт, что у ребят сейчас одна задача – выиграть Кубок Гагарина для Омска», – сказал Бабаев.

Толчинский, вероятно, уйдет из «Авангарда». Игрок не хочет жить в Омске, «Ак Барс» им интересуется («Бизнес Online»)