Квартальнов хочет получать 60 млн рублей в год. Тренер может возглавить минское «Динамо»
Дмитрий Квартальнов хочет зарабатывать 60 миллионов рублей в год в новом клубе.
Такой информацией поделился журналист Алексей Шевченко.
Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером минского Динамо.
«Я слышал, что Квартальнов вот-вот возглавит минское «Динамо». Может быть, они ждут первого мая. Может быть, еще чего-нибудь ждут.
Может быть, договариваются с его сыном, а у него теперь агент – сын. И это проблема серьезная о зарплате.
Всем известно, что Квартальнов просит 60 [миллионов рублей], которые ему многие клубы не собираются платить», – сказал Шевченко.
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