Квартальнов хочет получать 60 млн рублей в год. Тренер может возглавить минское «Динамо»

хочет зарабатывать 60 миллионов рублей в год в новом клубе.

Такой информацией поделился журналист Алексей Шевченко.

Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером минского Динамо.

«Я слышал, что Квартальнов вот-вот возглавит минское « ». Может быть, они ждут первого мая. Может быть, еще чего-нибудь ждут.

Может быть, договариваются с его сыном, а у него теперь агент – сын. И это проблема серьезная о зарплате.

Всем известно, что Квартальнов просит 60 [миллионов рублей], которые ему многие клубы не собираются платить», – сказал Шевченко.