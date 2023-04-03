Квартальнов хочет получать 60 млн рублей в год. Тренер может возглавить минское «Динамо»

Теги Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Алексей Шевченко Хоккей

Дмитрий Квартальнов хочет зарабатывать 60 миллионов рублей в год в новом клубе.

Такой информацией поделился журналист Алексей Шевченко.

Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером минского Динамо.

«Я слышал, что Квартальнов вот-вот возглавит минское «Динамо». Может быть, они ждут первого мая. Может быть, еще чего-нибудь ждут.

Может быть, договариваются с его сыном, а у него теперь агент – сын. И это проблема серьезная о зарплате.

Всем известно, что Квартальнов просит 60 [миллионов рублей], которые ему многие клубы не собираются платить», – сказал Шевченко.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
Ответ Волк16
ключевое слово "ПОЛУЧАТЬ"!!! зарабатывать это существо не умеет...только гробить команды
На счёт "существа"поаккуратней. 60 конечно перебор. Но в Локомотиве он не плохой колектив сколотил в своё время,из необстрелянной молодежи и " сбитых лётчиков". И с тем составом, что есть сейчас у Локомотива, думаю Квартальнов выступил бы не хуже Никитина. Да, хоккей при нём не самый интересный, но Минчанам он подойдёт вполне. При чем затащит Минск в ПО без проблем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oldgordon
Хотеть не вредно. Думаю, что он себя явно переоценивает, особым спросом не пользуется и уже понятно какую игру будет ставить. Неинтересную...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Вы же до этого писали, что Квартальнов хочет в Спартаке 25 миллионов, а ему столько не дают. Сейчас уже 60 миллионов. Откуда вообще все эти цифры?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Волк16
ключевое слово "ПОЛУЧАТЬ"!!! зарабатывать это существо не умеет...только гробить команды
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsik94
Слишком много Шевченко на сегодня
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Тамбиев с отличным результатом подписался на 25 млн . А этот 60 просит . А какие результаты гарантированы ? Никаких .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Имени
Ответ hemsky
Откуда у физрука такие запросы?
Не представляю уровень ЗП тренеров в КХЛ, но 800 тысяч долларов большая зарплата, без относительно имён?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Х
Бери ношу по себе,чтоб не падать при ходьбе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LokoYarik
Ответ hemsky
Откуда у физрука такие запросы?
Скорее тут Шева пиз*ит)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hemsky
Откуда у физрука такие запросы?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий