Квартальнов близок к назначению в минское «Динамо»
Дмитрий Квартальнов может возглавить минское «Динамо» в ближайшее время.
По информации «Спорт-Экспресса», 57-летний специалист близок к назначению в минский клуб.
Последним местом работы Квартальнова был «Ак Барс», который он тренировал в 2019-2022 годах.
С ЦСКА тренер стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).
Минское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина-2023, уступив в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ СКА (2-4).
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