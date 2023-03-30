Квартальнов близок к назначению в минское «Динамо»

может возглавить минское « » в ближайшее время.

По информации «Спорт-Экспресса», 57-летний специалист близок к назначению в минский клуб.

Последним местом работы Квартальнова был «Ак Барс», который он тренировал в 2019-2022 годах.

С ЦСКА тренер стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).

Минское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина-2023, уступив в серии 1/8 финала плей-офф СКА (2-4).