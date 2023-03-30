Квартальнов близок к назначению в минское «Динамо»

Теги возможные переходы Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Квартальнов может возглавить минское «Динамо» в ближайшее время.

По информации «Спорт-Экспресса», 57-летний специалист близок к назначению в минский клуб.

Последним местом работы Квартальнова был «Ак Барс», который он тренировал в 2019-2022 годах.

С ЦСКА тренер стал чемпионом России в сезоне-2014/15, а также три раза выигрывал Кубок Континента (2014/15, 2015/16 и 2016/17).

Минское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина-2023, уступив в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ СКА (2-4).

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11 комментариев

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Волк16
Ответ Серый
В Минске совершенно другая система. Там ежегодно обновляется не менее 50 процентов состава. Поэтому убивать там нечего.
это давно ясно всем..."люди" отмывают бабло! как у нас в Татарстане на Нефтехимике!
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Серый
Ответ Волк16
не берите Мужики, не берите! не берите от греха! Не Берите!!! не убивайте команду!!! он в России много команд "убил" Локо! ЦСКА! Ак Барс! после него много и долго восстанавливать...
В Минске совершенно другая система. Там ежегодно обновляется не менее 50 процентов состава. Поэтому убивать там нечего.
0
0
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Sever12
А в этот вариант очень интересный, там и лимита нет, может получится интересная команда...
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Волк16
не берите Мужики, не берите! не берите от греха! Не Берите!!! не убивайте команду!!! он в России много команд "убил" Локо! ЦСКА! Ак Барс! после него много и долго восстанавливать...
+4
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+4
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Волк16
ну хоть там бабла дадут))) "вешайтесь" болелы! это вот зачем вам оно?! ну сколько команд эта банда погубила? афёра очередная, уже в Беларусь добралисяя
+4
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+4
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Серафим Войнов
Говорили же Андриевский будет?
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artem klishin
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Квартал хитрый жук, как только Беларусьия стала ядерной державой - сразу полетел тренировать
как это связано между собой?
+1
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+1
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Иван Ванин
А он как тренере умеет работать с командами середняками, как пример Северсталь и Сибирь.
+1
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Кеша
Ответ Ыжык
Ща оттуда все канадцы разбегутся.
А с кем же будет Йозе биться ? Вы шо . Так нельзя .
0
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Персональные данные Номер 67327384
Квартал хитрый жук, как только Беларусьия стала ядерной державой - сразу полетел тренировать
+3
-5
-2
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Ыжык
Ща оттуда все канадцы разбегутся.
+5
-2
+3
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