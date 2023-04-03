Малкин получил 28 минут штрафа в матче с «Флайерс», побив личный антирекорд. Он рекордсмен в истории «Питтсбурга» по штрафным минутам

получил 28 минут штрафа в матче с «Филадельфией» (4:2).

Это новый личный антирекорд форварда « » в чемпионатах .

Предыдущий (16 минут) был установлен 2 декабря 2014 года в игре с «Нью-Джерси».

Сегодня во втором периоде россиянин заработал три малых штрафа подряд.

После того как в начале третьего периода Малкина отправили на скамейку штрафников в четвертый раз, он стал кричать на главного арбитра матча, из-за чего получил двойной дисциплинарный штраф (2+10+10) и был отправлен в раздевалку.

Также Малкин обновил рекорд по числу штрафных минут (1090 в 1058 играх) в истории «Питтсбурга».

Малкин сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией». У него 80 очков в 77 играх