Малкин получил 28 минут штрафа в матче с «Флайерс», побив личный антирекорд. Он рекордсмен в истории «Питтсбурга» по штрафным минутам

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ рекорды Хоккей

Евгений Малкин получил 28 минут штрафа в матче с «Филадельфией» (4:2).

Это новый личный антирекорд форварда «Питтсбурга» в чемпионатах НХЛ.

Предыдущий (16 минут) был установлен 2 декабря 2014 года в игре с «Нью-Джерси».

Сегодня во втором периоде россиянин заработал три малых штрафа подряд.

После того как в начале третьего периода Малкина отправили на скамейку штрафников в четвертый раз, он стал кричать на главного арбитра матча, из-за чего получил двойной дисциплинарный штраф (2+10+10) и был отправлен в раздевалку.

Также Малкин обновил рекорд по числу штрафных минут (1090 в 1058 играх) в истории «Питтсбурга».

Малкин сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией». У него 80 очков в 77 играх

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Why always me?!
Ответ Tackleberry
Малкину сегодня свистнули вообще всё что можно. Таких моментов десятки за матч, и не свистятся, а тут такая фигня.
Где ты видел чтобы десятки раз так в открытую клюшкой цепляли и арбитр не свистел, да ещё и после падения игрока?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
amra73
может хоть теперь поумнеет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tackleberry
Малкину сегодня свистнули вообще всё что можно. Таких моментов десятки за матч, и не свистятся, а тут такая фигня.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BigHead
Малкин как обычно. Уже под сорок лет, а всё хватает бессмысленные штрафы за несдержанность. При том, что в обороне он плюс-минус бесполезен в лучшем случае.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Сидоров
Ещё 62 минуты и войдёт в топ-5 русских штрафников, подвинув Уланова (1151)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий