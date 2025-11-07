Ги Буше об 1:2: «Авангард» хорошо начал, но после гола «Адмирала» мы потеряли уверенность, начали ошибаться. Играли в 12 нападающих, потому что есть игроки с травмами»
Ги Буше подвел итоги матча Авангарда с «Адмиралом».
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2 ОТ).
«Мы хорошо начали, но после гола «Адмирала» мы потеряли уверенность, начали ошибаться. Игроки начали переживать, совершать ошибки.
Думаю, нам просто нужно поднажать. Играл в 12 нападающих, потому что у нас есть игроки с травмами», – сказал Буше.
«Адмирал» обыграл «Авангард» в овертайме и прервал 8-матчевую серию поражений
