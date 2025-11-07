Ги Буше об 1:2: «Авангард» хорошо начал, но после гола «Адмирала» мы потеряли уверенность, начали ошибаться. Играли в 12 нападающих, потому что есть игроки с травмами»

Ги Буше подвел итоги матча Авангарда с «Адмиралом».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2 ОТ).

«Мы хорошо начали, но после гола «Адмирала» мы потеряли уверенность, начали ошибаться. Игроки начали переживать, совершать ошибки.

Думаю, нам просто нужно поднажать. Играл в 12 нападающих , потому что у нас есть игроки с травмами», – сказал Буше.

