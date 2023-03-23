Малкин вышел на единоличное 44-е место по очкам в истории НХЛ, обойдя Беливо

Теги Питтсбург Евгений Малкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Жан Беливо Норм Улльман Хоккей

Евгений Малкин обошел Жана Беливо в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» сделал передачу в матче против «Колорадо» (5:2).

Теперь на его счету 1220 (468+752) очков в 1052 играх в НХЛ.

Малкин превзошел достижение Жана Беливо (1219 (507+712) очков в 1125 играх) и вышел на единоличное 44-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги. 

На 43-м месте идет Норм Улльман – 1229 (490+739) очков в 1410 играх. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857 (894+1963) очков в 1487 матчах).

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3 комментария

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Vhlam
А в Топ-100 НХЛ не включили, идиоты.
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каток Третьяка
в топ 20 если по итогам карьеры запрыгнет, то это будет прям топ топовый
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Mephi027
Кто там после Улльмана, далеко ли до 39 места?
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