Малкин вышел на единоличное 44-е место по очкам в истории НХЛ, обойдя Беливо
Евгений Малкин обошел Жана Беливо в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Нападающий «Питтсбурга» сделал передачу в матче против «Колорадо» (5:2).
Теперь на его счету 1220 (468+752) очков в 1052 играх в НХЛ.
Малкин превзошел достижение Жана Беливо (1219 (507+712) очков в 1125 играх) и вышел на единоличное 44-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги.
На 43-м месте идет Норм Улльман – 1229 (490+739) очков в 1410 играх. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857 (894+1963) очков в 1487 матчах).
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