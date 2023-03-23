Малкин вышел на единоличное 44-е место по очкам в истории НХЛ, обойдя Беливо

обошел Жана Беливо в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Нападающий « » сделал передачу в матче против «Колорадо» (5:2).

Теперь на его счету 1220 (468+752) очков в 1052 играх в НХЛ.

Малкин превзошел достижение (1219 (507+712) очков в 1125 играх) и вышел на единоличное 44-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги.

На 43-м месте идет – 1229 (490+739) очков в 1410 играх. Рекорд НХЛ принадлежит (2857 (894+1963) очков в 1487 матчах).