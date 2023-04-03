Форвард СКА Глотов о 2:3 от ЦСКА: «СКА не опускает руки. Думаю, у нас все будет хорошо»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов высказался после поражения СКА от ЦСКА (2:3 ОТ, 0-1).

Команды провели первый матч финала Запада в Кубке Гагарина.

– Во-первых, спасибо болельщикам. Суператмосфера, супершум, суперподдержка. К сожалению, счет не в нашу пользу, но не опускаем руки. Считаю, у нас был продуктивный цикл. Поначалу, может быть, сказалось долгое отсутствие игровой практики, но по ходу матча мы снова нащупали игру.

– Как меняете свои действия на льду, когда матч уходит в большое количество овертаймов?

– Первый овертайм не так сильно выделяется. Дальше каждый хоккеист старается не упростить игру, а найти самое выгодное продолжение – будь то передача или решение протащить шайбу самому. Думаю, все игроки на одной волне – стараются найти самый выгодный вариант.

– Обидно проиграть матч в овертайме, когда в основное время вели 2:1?

– Обидно, но это не зависит от того, сколько мы сыграли – 60 минут, 100 или 160. Это уходит на второй план. Счет в серии не говорит о том, сколько минут мы провели.

Обидно проиграть. Изучим моменты, поймем, почему так получилось. Готовимся к следующей игре. Думаю, у нас все будет хорошо, – сказал нападающий СКА.

ЦСКА и СКА рубились дольше 100 минут. Игру в третьем овертайме закончил Нестеров (и, возможно, конек вратаря)

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2 комментария

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Art Kalistratov
Ответ Сергей Омиго
Хорошо у тебя Вася ,будет когда ты вернешся в хкСочи,там тебя все любят и ценят,а в ска тебя пользуют
Ну да, а вообще играть в лучшей команде страны это такое себе согласен) Лучше где-нить на переферии до пенсии пылить.
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Сергей Омиго
Хорошо у тебя Вася ,будет когда ты вернешся в хкСочи,там тебя все любят и ценят,а в ска тебя пользуют
0
-1
-1
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