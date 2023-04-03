Форвард СКА Глотов о 2:3 от ЦСКА: «СКА не опускает руки. Думаю, у нас все будет хорошо»

высказался после поражения СКА от ЦСКА (2:3 ОТ, 0-1).

Команды провели первый матч финала Запада в Кубке Гагарина.

– Во-первых, спасибо болельщикам. Суператмосфера, супершум, суперподдержка. К сожалению, счет не в нашу пользу, но не опускаем руки. Считаю, у нас был продуктивный цикл. Поначалу, может быть, сказалось долгое отсутствие игровой практики, но по ходу матча мы снова нащупали игру.

– Как меняете свои действия на льду, когда матч уходит в большое количество овертаймов?

– Первый овертайм не так сильно выделяется. Дальше каждый хоккеист старается не упростить игру, а найти самое выгодное продолжение – будь то передача или решение протащить шайбу самому. Думаю, все игроки на одной волне – стараются найти самый выгодный вариант.

– Обидно проиграть матч в овертайме, когда в основное время вели 2:1?

– Обидно, но это не зависит от того, сколько мы сыграли – 60 минут, 100 или 160. Это уходит на второй план. Счет в серии не говорит о том, сколько минут мы провели.

Обидно проиграть. Изучим моменты, поймем, почему так получилось. Готовимся к следующей игре. Думаю, у нас все будет хорошо, – сказал нападающий СКА.

ЦСКА и СКА рубились дольше 100 минут. Игру в третьем овертайме закончил Нестеров (и, возможно, конек вратаря)