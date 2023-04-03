Каменев о 3:2 со СКА: «ЦСКА на победу точно наиграл. Много моментов в овертайме не реализовали»

оценил победу ЦСКА над СКА (3:2 ОТ, 1-0).

Команды провели первый матч финала Запада в Кубке Гагарина.

— Четыре периода показывали хорошие скорости. С нашей стороны все красавцы. Уже пятнадцатая игра по счету в плей-офф, но не сбавляем скорости.

— Опиши, как сложился второй гол в ворота СКА?

— Второй гол не был наигранным. Шайбу подняли наверх, затем обратно. Я встал под ворота, и получилось попасть, хотя я думаю, она и так залетела бы. Я считаю, что мы на победу точно наиграли. Много моментов в овертайме не реализовали.

— Сегодня был интересный эпизод с отмененным удалением...

— В эпизоде с удалением не ожидал, что его отменят. Бывает, что игрок ждет на льду решения судей, пока они совещаются. А чтобы выпустили со скамейки штрафников, не помню. Хорошо, что приняли правильное решение.

— Как удается в таких экстремальных ситуациях был хладнокровными?

— Я думаю, что у нас нет паники в команде. Даже в овертайме выходим из раздевалки с шутками, подбадриваем друг друга. Когда мы забивали первый гол, уже было ощущение, что это наша игра, мы не должны ее упустить, – сказал форвард .

ЦСКА и СКА рубились дольше 100 минут. Игру в третьем овертайме закончил Нестеров (и, возможно, конек вратаря)