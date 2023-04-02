Артюхин о финале Запада: «Вся заруба еще впереди. Длинные матчи и затяжная серия будут на руку более свежему СКА»

считает, что вся борьба в серии СКА – ЦСКА еще впереди.

Победу в первом матче одержал ЦСКА (3:2 3ОТ), забив гол в третьем овертайме на отметке 102:24.

«Сегодня увидел ровно то, чего ждал. Хорошие скорости, игру с равными возможностями в атаке. На то, что СКА отдал начало матча, скорее всего, повлияла большая пауза – команда 10 дней не играла, а ЦСКА только три дня назад на лед выходил рубиться с Ярославлем.

Но игровой тонус возвращается быстро, это не проблема. СКА уже по ходу матча показал, что вкатился, когда во втором периоде мощно выступил.

В этой серии многое будет решать физика. Даже в первом матче тяжело столько времени бегать, а у москвичей еще были две долгие серии. Уверен, что такие длинные матчи и вообще затяжная серия будут на руку более свежему СКА.

Хотя в концовке третьего периода казалось, что все может закончиться и без овертаймов. Я так и не понял, из-за чего отменили удаление Каменева, казалось, что там должны быть 2 минуты.

В любом случае, это только начало очень интересной серии, вся заруба еще впереди», – сказал экс-форвард СКА и .