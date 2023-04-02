Артюхин о финале Запада: «Вся заруба еще впереди. Длинные матчи и затяжная серия будут на руку более свежему СКА»

Теги ЦСКА СКА Евгений Артюхин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Евгений Артюхин считает, что вся борьба в серии СКА – ЦСКА еще впереди.

Победу в первом матче одержал ЦСКА (3:2 3ОТ), забив гол в третьем овертайме на отметке 102:24. 

«Сегодня увидел ровно то, чего ждал. Хорошие скорости, игру с равными возможностями в атаке. На то, что СКА отдал начало матча, скорее всего, повлияла большая пауза – команда 10 дней не играла, а ЦСКА только три дня назад на лед выходил рубиться с Ярославлем.

Но игровой тонус возвращается быстро, это не проблема. СКА уже по ходу матча показал, что вкатился, когда во втором периоде мощно выступил.

В этой серии многое будет решать физика. Даже в первом матче тяжело столько времени бегать, а у москвичей еще были две долгие серии. Уверен, что такие длинные матчи и вообще затяжная серия будут на руку более свежему СКА.

Хотя в концовке третьего периода казалось, что все может закончиться и без овертаймов. Я так и не понял, из-за чего отменили удаление Каменева, казалось, что там должны быть 2 минуты.

В любом случае, это только начало очень интересной серии, вся заруба еще впереди», – сказал экс-форвард СКА и ЦСКА.

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4 комментария

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Михаил Вагин
Ответ Сергей Богодухов
Господин бугай,а ты не видел нарушения со стороны Яшкина? Че молчишь то про это? Что касается каменка то скажу тебе что клюшкой надо держать хорошо.Яб за симуляцию удалил игрока питерской команды
О какой симуляции идёт речь, удар по клюшке сверху, после чего она падает. Железные 2 минуты, игрок может вообще клюшку капельку держать, но если она падает после удара сверху это должно быть удаление
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Vagner01
Ответ Сергей Богодухов
Господин бугай,а ты не видел нарушения со стороны Яшкина? Че молчишь то про это? Что касается каменка то скажу тебе что клюшкой надо держать хорошо.Яб за симуляцию удалил игрока питерской команды
Абсолютно верно! Тоже самое хотел сказать!
+1
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Сергей Богодухов
Господин бугай,а ты не видел нарушения со стороны Яшкина? Че молчишь то про это? Что касается каменка то скажу тебе что клюшкой надо держать хорошо.Яб за симуляцию удалил игрока питерской команды
+6
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Кеша
Федоров : «Артюхин ? Кто это ? Я такого не знаю».
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