Найт о матче с «Ак Барсом»: «Авангарду» потребовалось время, чтобы войти в игру. Они воспользовались парой наших ошибок»

подвел итоги матча плей-офф с « » (2:3 ОТ, 0-1 в серии).

– Показалось, что немного заржавели в паузу между сериями. Согласны?

– Где-то да, нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру, почувствовать ее. Большая игра, выглядели хорошо.

С Казанью всегда такие зрелищные матчи. Пара ошибок произошла, они этим воспользовались. Но потом мы стали играть лучше, вернулись, но один бросок в овертайме все решил.

– Была ли это худшая половина матча в сезоне – имеются в виду две пропущенных шайбы, без убойных моментов.

– Надо отдать им должное, они выглядели хорошо. Похоже, быстрый гол придал им импульс. Но мы отыгрались на самом флажке. Нужно сфокусироваться на своих лучших качествах. Надеюсь, это скажется во второй игре.

– Как вообще это произошло: десять минут до конца – и два ответных гола?

– Секрета тут нет, характер сказался, играли отчаянно. Упростили игру – и пошло, стали забивать.

– Можно ли сказать, что в овертайме не повезло?

– Нам забил классный игрок. Отлично бросил – и попал, отдам ему должное. У нас были моменты в начале, но забили они.

– По два гола в основное время от девятых номеров – вас и Кагарлицкого. Совпадение?

– Наверное, да, это счастливый номер. Пока везет, надо это сохранять.

– Предложил ли «Ак Барс» что-то новое?

– Нет, мы хорошо их знаем. Много играли против них в плей-офф в том числе. Знаем, насколько сильно они играют дома. Они хорошо сыграли. Готовимся ко второму матчу, – сказал нападающий « ».

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме