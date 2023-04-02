Найт о матче с «Ак Барсом»: «Авангарду» потребовалось время, чтобы войти в игру. Они воспользовались парой наших ошибок»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Корбан Найт Хоккей

Корбан Найт подвел итоги матча плей-офф с «Ак Барсом» (2:3 ОТ, 0-1 в серии).

– Показалось, что немного заржавели в паузу между сериями. Согласны?

– Где-то да, нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру, почувствовать ее. Большая игра, выглядели хорошо.

С Казанью всегда такие зрелищные матчи. Пара ошибок произошла, они этим воспользовались. Но потом мы стали играть лучше, вернулись, но один бросок в овертайме все решил. 

– Была ли это худшая половина матча в сезоне – имеются в виду две пропущенных шайбы, без убойных моментов.

– Надо отдать им должное, они выглядели хорошо. Похоже, быстрый гол придал им импульс. Но мы отыгрались на самом флажке. Нужно сфокусироваться на своих лучших качествах. Надеюсь, это скажется во второй игре.

– Как вообще это произошло: десять минут до конца – и два ответных гола?

– Секрета тут нет, характер сказался, играли отчаянно. Упростили игру – и пошло, стали забивать. 

– Можно ли сказать, что в овертайме не повезло?

– Нам забил классный игрок. Отлично бросил – и попал, отдам ему должное. У нас были моменты в начале, но забили они.

– По два гола в основное время от девятых номеров – вас и Кагарлицкого. Совпадение?

– Наверное, да, это счастливый номер. Пока везет, надо это сохранять.

– Предложил ли «Ак Барс» что-то новое?

– Нет, мы хорошо их знаем. Много играли против них в плей-офф в том числе. Знаем, насколько сильно они играют дома. Они хорошо сыграли. Готовимся ко второму матчу, – сказал нападающий «Авангарда».

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме

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15 комментариев

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Конан Варвар
Ответ Максим Викторович
Завтра посмотрим, что изменится в игре Авангарда, какие выводы сделает наша команда после поражения от Ак Барса в первой игре серии третьего раунда плей-офф Кубка Гагарина.
у вас как у рыбок память три секунды! какие выводы?🤦🏻‍♂️🤣🤣
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Angryslon
Ответ Максим Викторович
Шулак (Адмирал), Пьянов (Сибирь), Шикин (Витязь), Михайлис (Барыс), возможно защитник Локомотива Никита Черепанов.
Все эти подписания ещё вилами по воде. Сезон закончится, тогда и будем обсуждать кто пришёл, а кто ушёл. Из всего этого списка действительно нужным является только Михайлис. Ну и меньше всего мне бы хотелось возвращения Пьянова.
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Максим Викторович
Ответ Angryslon
Максим, нам бы своих лидеров удержать. А потом уже будем и новичков присматривать, если деньги под потолком останутся.
Правда у Каменева действует контракт с ЦСКА еще на один год.
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Максим Викторович
Ответ Angryslon
Максим, нам бы своих лидеров удержать. А потом уже будем и новичков присматривать, если деньги под потолком останутся.
Каменев и Пьянов бы очень здорово укрепили центральную ось нападения Авангарда.
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Максим Викторович
Ответ Angryslon
Максим, нам бы своих лидеров удержать. А потом уже будем и новичков присматривать, если деньги под потолком останутся.
Посмотрим, время покажет!
0
-1
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Максим Викторович
Ответ Angryslon
Максим, нам бы своих лидеров удержать. А потом уже будем и новичков присматривать, если деньги под потолком останутся.
Шулак (Адмирал), Пьянов (Сибирь), Шикин (Витязь), Михайлис (Барыс), возможно защитник Локомотива Никита Черепанов.
0
-1
-1
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Максим Викторович
Ответ Angryslon
Максим, нам бы своих лидеров удержать. А потом уже будем и новичков присматривать, если деньги под потолком останутся.
Ак Барс также интересуется Сергеем.
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Максим Викторович
Ответ Angryslon
Максим, нам бы своих лидеров удержать. А потом уже будем и новичков присматривать, если деньги под потолком останутся.
Пишут, что только на Толчинского претендентов свыше пяти команд.
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Максим Викторович
Ответ Angryslon
Максим, нам бы своих лидеров удержать. А потом уже будем и новичков присматривать, если деньги под потолком останутся.
Здравствуйте! Согласен! +1 от меня Вам!
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Angryslon
Ответ Максим Викторович
Здравствуйте, Игорь! Неплохо было бы, если бы Авангард подписал габаритного форварда ЦСКА Владислава Каменева на место Дергачева. Каменев очень хороший и сильный нападающий, проводящий свой лучший сезон в карьере.
Максим, нам бы своих лидеров удержать. А потом уже будем и новичков присматривать, если деньги под потолком останутся.
+1
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Максим Викторович
Ответ Игорь Климов
Добрый вечер Максим, с твоим мнением полностью согласен, удачи и победы Авангарду!
Нужно улучшать не только реализацию голевых моментов, но и игру в обороне.
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Максим Викторович
Ответ Игорь Климов
Добрый вечер Максим, с твоим мнением полностью согласен, удачи и победы Авангарду!
Завтра посмотрим, что изменится в игре Авангарда, какие выводы сделает наша команда после поражения от Ак Барса в первой игре серии третьего раунда плей-офф Кубка Гагарина.
+1
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Максим Викторович
Ответ Игорь Климов
Добрый вечер Максим, с твоим мнением полностью согласен, удачи и победы Авангарду!
Здравствуйте, Игорь! Неплохо было бы, если бы Авангард подписал габаритного форварда ЦСКА Владислава Каменева на место Дергачева. Каменев очень хороший и сильный нападающий, проводящий свой лучший сезон в карьере.
+1
-2
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Игорь Климов
Ответ Максим Викторович
Провальные игры тоже случаются, просто надо произвести грамотную работу над ошибками, не допускать их впредь.
Добрый вечер Максим, с твоим мнением полностью согласен, удачи и победы Авангарду!
+1
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Максим Викторович
Провальные игры тоже случаются, просто надо произвести грамотную работу над ошибками, не допускать их впредь.
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