Бродхерст о поражении от «Ак Барса»: «Немного заржавели из-за перерыва между сериями. Это чувствовалось в первых двух периодах»

подвел итоги матча плей-офф с « » (2:3 ОТ, 0-1 в серии).

– Какие были ожидания и как вам игра?

– Были ожидания быстрой, плотной, силовой игры, как и бывает в плей-офф. Наверное, да, немного заржавели из-за перерыва между сериями. Это чувствовалось в первых двух периодах. В третьем периоде совершили камбэк, но, к сожалению, пропустили в овертайме.

– Как вернулись в игру? Два гола были забиты за последние десять минут.

– Весь сезон мы отыгрываем по три-четыре гола. Всегда бьемся, чтобы отыграться, неважно, сколько нам забивают.

– Опишите первый гол, в котором вы поучаствовали.

– Нам повезло с отскоком, я был под воротами, пытался добить. А Найт завершил общекомандные усилия.

– В овертайме не повезло или надо отдать должное «Ак Барсу»?

– Так бывает в хоккее, ты бросаешь – и она заходит. Но понятно, что могло повернуться и в нашу сторону.

– Были ли какие-то сюрпризы от «Ак Барса»?

– Нет, мы знали, что ожидать. Мастеровитая команда, физически крепкая. Мы серьезно готовились к ней – и это будет увлекательная серия, – сказал нападающий «Авангарда».

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме