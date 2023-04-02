Шарипзянов о травме: «Я не играл во всю силу, думаю, «Ак Барс» это заметил. Где-то не бросал, хотелось сыграть на партнера»

рассказал о восстановлении после травмы.

23 марта защитника «Авангарда» увезли в больницу после игры с «Металлургом». Он получил порез руки в 3-м периоде матча.

1 апреля Шарипзянов был выведен из списка травмированных. Он сыграл за «Авангард» в матче плей-офф с « » (2:3 ОТ, 0-1 в серии).

– Я и в чемпионском сезоне играл каждый матч на обезболивающих. Хотелось помочь команде: с тренерами пришли к тому, что я готов выйти на лед. Я не играл во всю силу, думаю, и «Ак Барс» это заметил. Где-то не бросал, хотелось сыграть на партнера.

С каждым днем самочувствие все лучше – швы затягиваются. Прошло 10 дней, наверное, этого пока недостаточно, но есть еще день до следующей игры.

– Говорят, что если бы порез был немного глубже, травма была бы намного серьезнее.

– Да, если бы было задето сухожилие, я бы не мог пальцами шевелить два-три месяца. В каком-то плане мне повезло.

– У команды, которая сравнивает счет и переводит игру в овертайм, обычно бывает психологическое преимущество. Почему не получилось этим воспользоваться?

– У нас было несколько моментов в начале овертайма, к сожалению, соперник смог реализовать свой шанс. Будем разбирать игру, свои ошибки, надеюсь, все получится в следующей игре.

– Может ли сказаться на исходе серии, что «Авангард» отдыхал больше, а «Ак Барс» летал во Владивосток?

– Все может быть. Мы много отдыхали, это не всегда хорошо для игрового тонуса. Слышал, что «Ак Барс» очень комфортно летал – наверное, перелеты на них не скажутся, – сказал защитник «Авангарда».

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме