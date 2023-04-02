Артем Батрак: «Ничего удивительного в том, что «Ак Барс» перебегал «Авангард». Омичи успели забыть, как играть в хоккей, проснулись только в 3-м периоде»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Артем Батрак Хоккей

Артем Батрак прокомментировал победу «Ак Барса» в игре с «Авангардом» (3:2 ОТ, 1-0 в серии).

«Нет ничего удивительного в том, что «Ак Барс» вчера перебегал «Авангард». Омичи успели забыть, как играть в хоккей. Они проснулись только в третьем периоде. Победа в серии со счетом 4-0 – это не всегда хорошо.

«Ак Барс» 50 минут держался без фолов. Удаление Семенова получилось случайным, а когда правила нарушал Токранов, уже сложно было что-то поделать. Поэтому я бы не сказал, что казанцев подвела дисциплина. Команда два раза удалилась, это не так много.

Вообще, я не жду в этой серии много голов. Но это не означает, что команды играют от обороны. Мне кажется, что вчера соперники еще много забили. Голов может быть еще меньше.

Думаю, что во втором матче «Авангард» будет менять свою игру в равных составах. Конечно, в противостоянии с «Ак Барсом» Билялетдинова это тяжело будет сделать, но они попробуют. Вопрос в том, насколько это получится.

Полагаю, что «Авангард» попробует ускорить игру, поддавить. У «ястребов» не было шайбы. Они забили только в большинстве, им не хватило игры в равных составах. В таких случаях нужно убыстрять, и я жду этого от них», – сказал комментатор.

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме

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1 комментарий

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Анатолий Растопченко
И я надеюсь, что ТШ сумеет избрать правильную тактику против казанцев, у них есть слабые места, и второй матч серии сложится иначе. Удачи Авангарду!
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