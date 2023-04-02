Антон Белов: «Авангард» на пустом месте пропустил в овертайме. Перед второй шайбой «Ак Барса» наклевывался наш гол. Серия будет длинной»

считает, что серия с « » будет продолжительной.

«Авангард» уступил казанской команде (2:3 ОТ, 0-1 в серии) в первой игре финала Восточной конференции.

– Какие впечатления от матча? Пропустили две шайбы в первой половине, пришлось догонять.

– Первый период был сложным. Наверное, пауза сказалась.

При первом пропущенном голе нам не повезло, было много рикошетов. Потом уже начали лучше входить в игру, исключили потери.

Честно говоря, показалось, что перед второй шайбой «Ак Барса» наш гол наклевывался. Но они убежали в контратаку, забили. Но никто не обещал, что будет легко. Серия будет длинной.

– Каково было пропустить в начале овертайма? Вы вышли такие заряженные, а тут забивает Панюков.

– Вышли, сразу поддавили. Я так понимаю, они первым броском в овертайме забили.

Чуть везения сказалось для них. Мы на пустом месте пропустили. Ничего страшного не произошло, никакого криминала.

В раздевалке поговорили и поняли – это финал конференции, мы можем играть, можем выигрывать. Верим в себя.

– Какой позитив можно вынести из матча?

– Во-первых, будем уже в других физических и игровых кондициях.

Во-вторых, добавим чуть больше нацеленности на ворота. Мы, наверное, чуть-чуть сегодня передерживали шайбу, когда могли бросать, – сказал защитник « ».

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме