Вадим Шипачев: «Ак Барс» пытался нейтрализовать большинство «Авангарда» – немножко не получилось. У нас сильное меньшинство»
Вадим Шипачев дал комментарий после победы над «Авангардом».
«Ак Барс» выиграл первый матч серии финала Восточной конференции со счетом 3:2.
– Игра хорошая, здорово, что победили.
Мы знали, что «Авангард» здорово действует в большинстве. Ребята пытались нейтрализовать это, но немножко не получилось. Повторюсь: главное, что выиграли сегодня, идем дальше.
– По моментам были качели. Итог серии будут решать нюансы?
– Моменты были и там, и там. Мы забили на одну больше и выиграли.
– Две шайбы из трех забросило ваше звено. Вы как-то особенно готовились к серии?
– Нет, пытались играть по заданию. Хорошо, что Димка Кагарлицкий забил.
– Очень сильное большинство у обеих команд. Можно ли сказать, что победит в серии тот, кто меньше удалится?
– У нас ещё и сильное меньшинство. Постараемся дальше не дать сопернику ничего сделать и забить сами, – сказал нападающий «Ак Барса».
«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме
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