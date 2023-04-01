Вадим Шипачев: «Ак Барс» пытался нейтрализовать большинство «Авангарда» – немножко не получилось. У нас сильное меньшинство»

дал комментарий после победы над « ».

«Ак Барс» выиграл первый матч серии финала Восточной конференции со счетом 3:2.

– Игра хорошая, здорово, что победили.

Мы знали, что «Авангард» здорово действует в большинстве. Ребята пытались нейтрализовать это, но немножко не получилось. Повторюсь: главное, что выиграли сегодня, идем дальше.

– По моментам были качели. Итог серии будут решать нюансы?

– Моменты были и там, и там. Мы забили на одну больше и выиграли.

– Две шайбы из трех забросило ваше звено. Вы как-то особенно готовились к серии?

– Нет, пытались играть по заданию. Хорошо, что Димка Кагарлицкий забил.

– Очень сильное большинство у обеих команд. Можно ли сказать, что победит в серии тот, кто меньше удалится?

– У нас ещё и сильное меньшинство. Постараемся дальше не дать сопернику ничего сделать и забить сами, – сказал нападающий « ».

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме