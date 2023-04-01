Вадим Шипачев: «Ак Барс» пытался нейтрализовать большинство «Авангарда» – немножко не получилось. У нас сильное меньшинство»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев дал комментарий после победы над «Авангардом».

«Ак Барс» выиграл первый матч серии финала Восточной конференции со счетом 3:2.

– Игра хорошая, здорово, что победили.

Мы знали, что «Авангард» здорово действует в большинстве. Ребята пытались нейтрализовать это, но немножко не получилось. Повторюсь: главное, что выиграли сегодня, идем дальше.

– По моментам были качели. Итог серии будут решать нюансы?

– Моменты были и там, и там. Мы забили на одну больше и выиграли.

– Две шайбы из трех забросило ваше звено. Вы как-то особенно готовились к серии?

– Нет, пытались играть по заданию. Хорошо, что Димка Кагарлицкий забил.

– Очень сильное большинство у обеих команд. Можно ли сказать, что победит в серии тот, кто меньше удалится?

– У нас ещё и сильное меньшинство. Постараемся дальше не дать сопернику ничего сделать и забить сами, – сказал нападающий «Ак Барса».

«Авангард» спас матч за 3 секунды до конца третьего периода – но все равно проиграл в овертайме

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1 комментарий

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Кеша
Нервы вы своим болельщикам потрепали прилично и без хорошего меньшинства . Работайте над дисциплиной .
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