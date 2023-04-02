Мультимедийный экран на арене в Новосибирске обошелся в 2,1 млн рублей

Экран на новом ЛДС в Новосибирске вместе с установкой обошелся в 2,1 млн рублей.

Об этом сообщает «НГС» со ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области.

Мультимедийный экран появился над одним из входов в ЛДС в начале марта. Сообщается, что телевизор будет использоваться как вспомогательный элемент навигации и выводить информацию для посетителей объекта.

«Установка экрана предусмотрена проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизой ФАУ «Главгосэкспертиза России», – сказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В Министерстве строительства области отметили, что светоотражающую композицию фасада новой арены «Сибири» изначально не предполагалось закрывать конструкциями или оборудованием. В пресс-службе Минстроя сообщили, что вся система отображения информации стоила около 308 млн.

Фото: Александр Ощепков, «НГС»

Аудиторы выявили завышение цены коллектора рядом с ареной в Новосибирске на 320%. Прокуратура начала проверку