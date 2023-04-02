Мультимедийный экран на арене в Новосибирске обошелся в 2,1 млн рублей

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Экран на новом ЛДС в Новосибирске вместе с установкой обошелся в 2,1 млн рублей.

Об этом сообщает «НГС» со ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области.

Мультимедийный экран появился над одним из входов в ЛДС в начале марта. Сообщается, что телевизор будет использоваться как вспомогательный элемент навигации и выводить информацию для посетителей объекта.

«Установка экрана предусмотрена проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизой ФАУ «Главгосэкспертиза России», – сказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В Министерстве строительства области отметили, что светоотражающую композицию фасада новой арены «Сибири» изначально не предполагалось закрывать конструкциями или оборудованием. В пресс-службе Минстроя сообщили, что вся система отображения информации стоила около 308 млн.

Фото: Александр Ощепков, «НГС»

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8 комментариев

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hett
это прям олицетворение новосибирской коррупции, арена дороже омской, но выглядит явно гораздо дешевле. просто интересно сколько украли
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Александр Гороховик
Ответ АРХАТ
В ДНС видел телики за 120 тыс, а у этого какая диагональ??? ))
Это же влагозащищенный экран, явно другие категории оценки.
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alex1977
Ответ АРХАТ
В ДНС видел телики за 120 тыс, а у этого какая диагональ??? ))
Полностью поддерживаю
+2
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+2
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АРХАТ
В ДНС видел телики за 120 тыс, а у этого какая диагональ??? ))
+8
0
+8
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Антон Черноножкин
золотая арена🤑у Авангарда дешевле в три раза, а в общем круче в миллион раз, как так? спросите у руководителей проекта🤦‍♂️🤷‍♂️
+1
-1
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Михаил Зюбин
Скорее всего, это световые панели (светодидный экран). И что тут удивляться? нам на сцену в городской ДК, нужно поставить светодиодный экран (9м*6.7м) с установкой 8 млн.руб насчитали.
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xoms
Это же что за телевизор за 2.1 миллиона, вот это называется вагонами, и не чего не будет.
+4
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Andrey Shevchenko
🤣🤣🤣
+13
-1
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