Мультимедийный экран на арене в Новосибирске обошелся в 2,1 млн рублей
Экран на новом ЛДС в Новосибирске вместе с установкой обошелся в 2,1 млн рублей.
Об этом сообщает «НГС» со ссылкой на пресс-службу правительства Новосибирской области.
Мультимедийный экран появился над одним из входов в ЛДС в начале марта. Сообщается, что телевизор будет использоваться как вспомогательный элемент навигации и выводить информацию для посетителей объекта.
«Установка экрана предусмотрена проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизой ФАУ «Главгосэкспертиза России», – сказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
В Министерстве строительства области отметили, что светоотражающую композицию фасада новой арены «Сибири» изначально не предполагалось закрывать конструкциями или оборудованием. В пресс-службе Минстроя сообщили, что вся система отображения информации стоила около 308 млн.
Фото: Александр Ощепков, «НГС»
Аудиторы выявили завышение цены коллектора рядом с ареной в Новосибирске на 320%. Прокуратура начала проверку
8 комментариев