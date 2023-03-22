Аудиторы выявили завышение цены коллектора рядом с ареной в Новосибирске на 320%. Прокуратура начала проверку

В Новосибирске прокуратура начала проверку возможных хищений на канализации у ЛДС.

Контрольно-счетная палата Новосибирска (КСП) выявила завышение стоимости строительства коллектора рядом с новой ареной.

Аудиторы установили возможное завышение цены коллектора на 320%, сообщает Тайга.инфо.

«Была проверка «УЗСПТС» в части поверхностного водоотвода, написано: «Материал, стоимость которого у производителя составила 42 млн рублей, предъявлен к оплате от подрядчика по цене 180 млн рублей в результате значительной наценки – более 320% – по цепочке посредников». То есть мы видим, что <…> коллектив [КСП] смог выявить нечто, похожее на хищение в размере почти 140 млн рублей.

Из внутренней документации «УЗСПТС» следует, что этот водоотвод будет сделан только 30 сентября. То есть все сроки будут сорваны, одну трубу заменили на другую, в несколько раз подняли цену, опозорили Новосибирск», – сказал глава комиссии горсовета по наказам избирателей Александр Бурмистров.

Прокурор Новосибирска Роман Сивак отметил, что «проверка идет, но не о всем можно говорить публично».

Как сообщает издание, недавно «УЗСПТС» было переименовано в МУП «Метро МИР». Ранее на директора организации Александра Мысика завели дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) из-за дороги к строящемуся ЛДС. Следователи оценивают ущерб бюджету по этому делу в 340 млн рублей. Мысик не признал вину, его отправили в СИЗО. Позже в отношении Мысика также завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Напомним, изначально стоимость новой арены «Сибири» оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд.