Аудиторы выявили завышение цены коллектора рядом с ареной в Новосибирске на 320%. Прокуратура начала проверку

Теги Сибирь КХЛ Арена-Сибирь Хоккей

В Новосибирске прокуратура начала проверку возможных хищений на канализации у ЛДС.

Контрольно-счетная палата Новосибирска (КСП) выявила завышение стоимости строительства коллектора рядом с новой ареной.

Аудиторы установили возможное завышение цены коллектора на 320%, сообщает Тайга.инфо.

«Была проверка «УЗСПТС» в части поверхностного водоотвода, написано: «Материал, стоимость которого у производителя составила 42 млн рублей, предъявлен к оплате от подрядчика по цене 180 млн рублей в результате значительной наценки – более 320% – по цепочке посредников». То есть мы видим, что <…> коллектив [КСП] смог выявить нечто, похожее на хищение в размере почти 140 млн рублей.

Из внутренней документации «УЗСПТС» следует, что этот водоотвод будет сделан только 30 сентября. То есть все сроки будут сорваны, одну трубу заменили на другую, в несколько раз подняли цену, опозорили Новосибирск», – сказал глава комиссии горсовета по наказам избирателей Александр Бурмистров.

Прокурор Новосибирска Роман Сивак отметил, что «проверка идет, но не о всем можно говорить публично».

Как сообщает издание, недавно «УЗСПТС» было переименовано в МУП «Метро МИР». Ранее на директора организации Александра Мысика завели дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) из-за дороги к строящемуся ЛДС. Следователи оценивают ущерб бюджету по этому делу в 340 млн рублей. Мысик не признал вину, его отправили в СИЗО. Позже в отношении Мысика также завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Напомним, изначально стоимость новой арены «Сибири» оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Даже на канализации умудряются воровать))) удивительно, что трубы не с3,14здили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Я как сейчас помню как первоначальная смета стадиона зенитки росла на глазах, но это другое
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Idacius
Вот это меня всегда бесит. Вам достался какой-то гос.заказ или вы выиграли тендер из одного участника, так сделайте на совесть, ведь бюджетные деньги вы получили. Нет надо либо сделать на отвали, что через полгода-год развалится, либо ещё максимально дополнительно украсть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Не, ну на канализации экономить такое себе. Может выйти боком. Это будет ПРОРЫВ!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Сенсационная новость!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий