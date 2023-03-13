«Сибирь-Арена» ведет переговоры с федеральными компаниями о продаже имени нового стадиона
«Сибирь-Арена» может получить коммерческое название.
Руководство «Сибирь-Арены» ведет переговоры с несколькими федеральными компаниями о продаже имени нового стадиона
Как отмечает «Спорт-Экспресс», пока стороны не могут договориться по сумме контракта.
Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.
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