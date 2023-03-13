«Сибирь-Арена» ведет переговоры с федеральными компаниями о продаже имени нового стадиона

«Сибирь-Арена» может получить коммерческое название.

Руководство «Сибирь-Арены» ведет переговоры с несколькими федеральными компаниями о продаже имени нового стадиона

Как отмечает «Спорт-Экспресс», пока стороны не могут договориться по сумме контракта.

Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.