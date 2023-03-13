«Сибирь-Арена» ведет переговоры с федеральными компаниями о продаже имени нового стадиона

Теги Сибирь КХЛ Арена-Сибирь Спорт-Экспресс Хоккей

«Сибирь-Арена» может получить коммерческое название.

Руководство «Сибирь-Арены» ведет переговоры с несколькими федеральными компаниями о продаже имени нового стадиона

Как отмечает «Спорт-Экспресс», пока стороны не могут договориться по сумме контракта.

Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.

6 комментариев

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Габорик
G-Drive Арена - II :)
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цэсемьэр
Ответ Венер Кучербаев
как насчёт "СБЕР-Арена" или "Тинькофф-Арена"?
что-то синее нужно, ну или голубое - OZON?
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Венер Кучербаев
Ответ Кеша
СИБУР -Арена . Сделайте предложение сразу на десять лет . Заживете , как у Христа за пазухой . Не надо , не благодарите.
как насчёт "СБЕР-Арена" или "Тинькофф-Арена"?
0
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Кеша
СИБУР -Арена . Сделайте предложение сразу на десять лет . Заживете , как у Христа за пазухой . Не надо , не благодарите.
0
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Hitgoe Himgob
За счёт бюджета построили и бюджету продали название.
Бессмысленный круговорот денег в России.
+1
-3
-2
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scumback
"Пятерочка-Арена"
+5
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+5
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