КХЛ рассказала о музыкальных предпочтениях главного тренера СКА Романа Ротенберга.

В музыкальной подборке специалиста представлен трек «Smoke on the Water» группы Deep Purple, песня «Seven Nation Army» группы The White Stripes, а также композиция «Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana.

«СКА под руководством Романа Ротенберга выиграл регулярный чемпионат, а теперь его команда готовится к финалу конференции против ЦСКА.

В своем плей-листе главный тренер армейцев собрал большое число иностранных рок-хитов от «Smoke on the Water» до «Seven Nation Army».

Среди российских исполнителей особняком стоит группа «Танцы Минус» с хитами «Из Ленинграда» и «Город», – сообщается на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также в подборку тренера включены группы Bon Jovi, Guns N’ Roses, «Звери», Queen, Metallica, «Сплин», Red Hot Chili Peppers и другие исполнители.