Nirvana, Metallica, Queen, Guns N’ Roses и «Танцы Минус» – в плей-листе тренера СКА Ротенберга
КХЛ рассказала о музыкальных предпочтениях главного тренера СКА Романа Ротенберга.
В музыкальной подборке специалиста представлен трек «Smoke on the Water» группы Deep Purple, песня «Seven Nation Army» группы The White Stripes, а также композиция «Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana.
«СКА под руководством Романа Ротенберга выиграл регулярный чемпионат, а теперь его команда готовится к финалу конференции против ЦСКА.
В своем плей-листе главный тренер армейцев собрал большое число иностранных рок-хитов от «Smoke on the Water» до «Seven Nation Army».
Среди российских исполнителей особняком стоит группа «Танцы Минус» с хитами «Из Ленинграда» и «Город», – сообщается на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.
Также в подборку тренера включены группы Bon Jovi, Guns N’ Roses, «Звери», Queen, Metallica, «Сплин», Red Hot Chili Peppers и другие исполнители.
Этот список ему больше подходит, а он почему-то берется за святое. Сплин пускай слушает ему достаточно и катись колесо.
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"Как видишь, доказательств хватит на десятерых"