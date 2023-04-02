Nirvana, Metallica, Queen, Guns N’ Roses и «Танцы Минус» – в плей-листе тренера СКА Ротенберга

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг музыка Хоккей

КХЛ рассказала о музыкальных предпочтениях главного тренера СКА Романа Ротенберга.

В музыкальной подборке специалиста представлен трек «Smoke on the Water» группы Deep Purple, песня «Seven Nation Army» группы The White Stripes, а также композиция «Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana.

«СКА под руководством Романа Ротенберга выиграл регулярный чемпионат, а теперь его команда готовится к финалу конференции против ЦСКА.

В своем плей-листе главный тренер армейцев собрал большое число иностранных рок-хитов от «Smoke on the Water» до «Seven Nation Army».

Среди российских исполнителей особняком стоит группа «Танцы Минус» с хитами «Из Ленинграда» и «Город», – сообщается на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также в подборку тренера включены группы Bon Jovi, Guns N’ Roses, «Звери», Queen, Metallica, «Сплин», Red Hot Chili Peppers и другие исполнители.

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17 комментариев

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N-6 AlexanderX
Ответ xoms
Если ваши предпочтения в музыке не озвучили, не нужно навязывать своё, лучше оденьте наушники и наслаждайтесь своими любимыми исполнителями. Не всем бузовы заходят, вы уж изаините.
За своего горой, точнее за свою.

Этот список ему больше подходит, а он почему-то берется за святое. Сплин пускай слушает ему достаточно и катись колесо.
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продавец-пипец
Ответ Nick Crosier
Bullet for Rotenberg is a nice track, i guess.
Hundred percent!!!!
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продавец-пипец
Ррромаеврееййберррг!!!А как же "путриотизм"?Почему все группы из вражеских стран???
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продавец-пипец
Ответ Yaroslove
Не хватает песни "Дорожная" группы "Ленинград" ))
100%!
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продавец-пипец
Ответ Yaroslove
Не хватает песни "Дорожная" группы "Ленинград" ))
А наилюбимейшая группа ротоберрговского полупокера-Рукки уверх!
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Сергей Орлов
Ответ Габорик
"Звери" - Рома, извини, но мне надо бежать? :)
Дела, пойми, дела, дела)
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Jeff Lebowski
Хава Нагила есть?
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pulyalke
ромочка, включи уже "районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво"
+3
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+3
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xoms
Ответ N-6 AlexanderX
И другие исполнители - Бузова, Крид, Тимати, Юркисс и Владимирь с мамой. Там наверное Хэтфилд с Кирком переворачиваются когда эта папина дочО их включает.
Если ваши предпочтения в музыке не озвучили, не нужно навязывать своё, лучше оденьте наушники и наслаждайтесь своими любимыми исполнителями.
Не всем бузовы заходят, вы уж изаините.
+2
-2
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gukmamop
Хорошие народные песни Ларионова vs гадкие заграничные треки Ротенберга. не перепутайте
0
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N-6 AlexanderX
И другие исполнители - Бузова, Крид, Тимати, Юркисс и Владимирь с мамой. Там наверное Хэтфилд с Кирком переворачиваются когда эта папина дочО их включает.
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-2
-2
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Эрик Бадретдинов
Сколько песен он прослушал и текстов прочитал, может в музыканты ? 🤔🤔🤔
0
-2
-2
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Ебздрогыч
Это что за вольнодумство? Где Любэ, Шаман и Газманов?
+13
-4
+9
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Marienburg
На иноагента потянет.
"Как видишь, доказательств хватит на десятерых"
+2
-2
0
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Yaroslove
Не хватает песни "Дорожная" группы "Ленинград" ))
+13
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+13
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Nick Crosier
Bullet for Rotenberg is a nice track, i guess.
0
0
0
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Габорик
"Звери" - Рома, извини, но мне надо бежать? :)
+7
-1
+6
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