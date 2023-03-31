Экс-игрок СКА Меньшиков: «У Федорова три перстня Кубка Стэнли, у Ротенберга – нет, разве как у менеджера. СКА идет вторым номером в серии с ЦСКА»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Хоккей

Константин Меньшиков поделился мнением о фаворите пары СКА – ЦСКА.

Команды сыграют в финале Западной конференции.

– Если Яшкин у СКА будет забивать в каждой игре, тогда шансы питерских армейцев возрастут. Все-таки Яшкин – лучший бомбардир регулярного чемпионата.

Но почему-то в последних матчах с «Торпедо» не играл. Сидел на трибуне. И травмы вроде никакой не получал. Загадочная история.

– Без Яшкина СКА не справится?

– Почему? Просто ЦСКА идет по нарастающей в Кубке Гагарина.

«Локомотив» – неплохая команда, но в последней игре им даже вздохнуть не дали. Счет говорит сам за себя – 5:0. Перебегали, перебросали, все показатели у ЦСКА выше были. Это очень мощная команда.

– ЦСКА – более матерая команда?

– Да. Они в прошлом сезоне вообще-то выиграли Кубок Гагарина.

СКА идет вторым номером в этой дуэли. Серия будет сложная. ЦСКА играет в более современный канадский хоккей. Много столкновений, силовой борьбы, агрессивной игры.

Команды ЦСКА и СКА – примерно равные, но в то же время разные. Победит тот, у кого получится показать свою лучшую игру. Четырех матчей тут не хватит.

– Какие козыри у СКА?

– У СКА более техничные, тонкие игроки – такие, как Гусев, Хайруллин. В то же время это более легковесная команда. ЦСКА – машина.

Помните, как Сергей Федоров играл? Мощный, техничный, катил хорошо, держал на плечах всю пятерку. Вот и команда у него такая же.

Кстати, у Федорова – три перстня обладателя Кубка Стэнли. У Романа Ротенберга таких перстней нет, разве что как у менеджера. Тоже фактор. Но будет интересная борьба, – сказал бывший хоккеист СКА.

2 комментария

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Эдуард Элверс
СКА идёт первым номером, и ПО и регулрка тому доказательства
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Кеша
У Ротенберга три перстня менеджера !
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