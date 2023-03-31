Ротенберг поздравил Буре с днем рождения: «Можно смело сказать, что Павел изменил хоккей – таких игроков не было ни до, ни после»

Теги Сборная России по хоккею НХЛ Павел Буре КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Павла Буре с днем рождения.

31 марта члену Зала хоккейной славы исполнилось 52 года.

«Поздравляю с днем рождения нашу Русскую Ракету – Павла Буре! Он игрок с невероятными природными данными – обладал феноменальной, лучшей в мире стартовой скоростью, чувством гола, дриблингом.

Павел – один из лучших снайперов мирового хоккея всех времен.

Можно смело сказать, что он изменил хоккей – таких игроков не было ни до, ни после. Пара мгновений – и защитники видели его 10 номер уже за своей спиной, а шайба оказывалась в воротах.

Счастлив, что не раз выходил на лед вместе с ним! Играть с Павлом – большая честь и огромное удовольствие.

Не только для меня – для миллионов мальчишек он стал настоящим примером, на его игре выросло множество хоккеистов.

Павел продолжает трудиться в нашем хоккее, развивать его не на словах, а на деле. Он помог нашей сборной выиграть Олимпиаду в Корее, за что я всегда буду ему благодарен.

От всей души желаю Павлу новых свершений, крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях.

Работаем вместе и дальше! Только вперед, Русская Ракета!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.

6 комментариев

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Кеша
Сомневаюсь , что Ротенберг вообще видел игру Буре . Безудержная любовь к хоккею у него проснулась в России.
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Рамазан Сарвардинов
есть такие игроки как буре например макдэвид
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BigHead
Буре, как и многие герои моей юности, теперь вызывает только отвращение. Продал Паша любовь народную и память светлую за кости с барского стола.
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Владимир Кувшинов
Да если бы у Буре было здоровья Ови! Тогда думаю в один ряд встал с Гретцки и Лемье!
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rusbash14
Буре опередил свое время в плане контроля шайбы на скорости, до него действительно сложно вспомнить хоккеиста с подобным стилем игры. А вот "после" уже точно есть такой игрок - это Макдэвид.
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Maxim Shumov
Даже поздравляя Буре с днем рождения Роман нашёл способ вспомнить о великой Олимпиаде 2018))
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