Ротенберг поздравил Буре с днем рождения: «Можно смело сказать, что Павел изменил хоккей – таких игроков не было ни до, ни после»

поздравил с днем рождения.

31 марта члену Зала хоккейной славы исполнилось 52 года.

«Поздравляю с днем рождения нашу Русскую Ракету – Павла Буре! Он игрок с невероятными природными данными – обладал феноменальной, лучшей в мире стартовой скоростью, чувством гола, дриблингом.

Павел – один из лучших снайперов мирового хоккея всех времен.

Можно смело сказать, что он изменил хоккей – таких игроков не было ни до, ни после. Пара мгновений – и защитники видели его 10 номер уже за своей спиной, а шайба оказывалась в воротах.

Счастлив, что не раз выходил на лед вместе с ним! Играть с Павлом – большая честь и огромное удовольствие.

Не только для меня – для миллионов мальчишек он стал настоящим примером, на его игре выросло множество хоккеистов.

Павел продолжает трудиться в нашем хоккее, развивать его не на словах, а на деле. Он помог нашей сборной выиграть Олимпиаду в Корее, за что я всегда буду ему благодарен.

От всей души желаю Павлу новых свершений, крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях.

Работаем вместе и дальше! Только вперед, Русская Ракета!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.