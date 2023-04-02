Пастрняк – 2-й игрок из Чехии в истории НХЛ со 100+ очками за сезон. Ягр 5 раз достигал этой отметки
Давид Пастрняк – 2-й игрок из Чехии в истории НХЛ со 100+ очками за сезон.
Форвард «Бостона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (4:3).
На его счету 102 (56+46) очка в 76 матчах.
Ранее отметки 100 очков за сезон достигал только один чешский игрок – Яромир Ягр (5 раз, лучший результат – 149 баллов в 82 играх, 1995/96, «Питтсбург»).
Отметим, что Петр Недвед в сезоне-1995/96 набрал 99 очков в 80 играх за «Питтсбург». У Милана Гейдука был сезон с 98 очками в 82 играх (2002/03, «Колорадо»), у Патрика Элиаша – с 96 в 82 (2000/01, «Нью-Джерси», рекорд клуба).
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