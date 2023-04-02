Пастрняк – 2-й игрок из Чехии в истории НХЛ со 100+ очками за сезон. Ягр 5 раз достигал этой отметки

– 2-й игрок из в истории со 100+ очками за сезон.

Форвард « » сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (4:3).

На его счету 102 (56+46) очка в 76 матчах.

Ранее отметки 100 очков за сезон достигал только один чешский игрок – (5 раз, лучший результат – 149 баллов в 82 играх, 1995/96, «Питтсбург»).

Отметим, что Петр Недвед в сезоне-1995/96 набрал 99 очков в 80 играх за «Питтсбург». У Милана Гейдука был сезон с 98 очками в 82 играх (2002/03, «Колорадо»), у Патрика Элиаша – с 96 в 82 (2000/01, «Нью-Джерси», рекорд клуба).