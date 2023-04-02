Пастрняк – 2-й игрок из Чехии в истории НХЛ со 100+ очками за сезон. Ягр 5 раз достигал этой отметки

Теги рейтинги Бостон Патрик Элиаш Яромир Ягр Петр Недвед Милан Гейдук Сборная Чехии по хоккею НХЛ Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк – 2-й игрок из Чехии в истории НХЛ со 100+ очками за сезон.

Форвард «Бостона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (4:3). 

На его счету 102 (56+46) очка в 76 матчах. 

Ранее отметки 100 очков за сезон достигал только один чешский игрок – Яромир Ягр (5 раз, лучший результат – 149 баллов в 82 играх, 1995/96, «Питтсбург»). 

Отметим, что Петр Недвед в сезоне-1995/96 набрал 99 очков в 80 играх за «Питтсбург». У Милана Гейдука был сезон с 98 очками в 82 играх (2002/03, «Колорадо»), у Патрика Элиаша – с 96 в 82 (2000/01, «Нью-Джерси», рекорд клуба). 

4 комментария

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Latenight Radio
Вообще топ-5 красивый - канадец, немец, русский, чех, американец. Шведы с финнами отстают, но не сильно - Петтерссон 9-й, Рантанен 12-й. В топ-50 еще швейцарский некстван - 37-й.
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klochkovgss@mail.ru
Рекорд Элиаша политит в ближайшие годы, Хьюз, Хишир, Братт в затылок дышат. Хьюз может уже в этом году замахнуться, у него 89 очков, осталось 6 игр
+4
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+4
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Шлёма Презерман
Ответ iron_m
И ни один из них не взял Кубок в год этих достижений
любая серия когда-нибудь обрывается
+5
0
+5
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iron_m
И ни один из них не взял Кубок в год этих достижений
+2
-1
+1
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