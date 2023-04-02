Василий Каменев: «Шансы СКА пройти ЦСКА – 60 на 40. Фактором X может стать возвращение Яшкина»

Василий Каменев считает СКА фаворитом в серии плей-офф против ЦСКА.

– Кто, на ваш взгляд, окажется сильнее в соперничестве голкиперов: или ?

– Эти вратари провели предыдущий раунд в очень похожем ключе, доказав, что они являются очевидными первыми номерами своих клубов, несмотря на неудачи в отдельных матчах.

У Николаева, отлично проведшего серию с «Торпедо», неудача, случившаяся в четвертом матче серии, как мне кажется, стала следствием усталости.

Хорошо, что сменивший его Подъяпольский несколько раз подтащил партнеров, и питерская команда смогла досрочно выиграть тот матч и серию в целом. Тоже самое касается и Рейдеборна. Так что здесь все – 50 на 50.

– Что вы думаете об оборонительных линиях двух грандов Запада?

– В линии обороны, несмотря на надежные действия ЦСКА в серии с «Локомотивом», отдам предпочтение армейцам с Невы.

В СКА есть большая группа крупногабаритных защитников, способных здорово вести силовую борьбу. Среди них отдельно отмечу Александра Никишина.

– Также и в нападении?

– Да, именно так. Расцениваю шансы СКА пройти как 60 на 40.

Если говорить конкретно, то при прочих равных, фактором Х в пользу питерцев может стать возвращение восстановившегося от травмы и готового играть в полную силу Дмитрия Яшкина, – сказал вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга