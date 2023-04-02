Василий Каменев: «Шансы СКА пройти ЦСКА – 60 на 40. Фактором X может стать возвращение Яшкина»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Владислав Подъяпольский Адам Рейдеборн Дмитрий Николаев Хоккей

Василий Каменев считает СКА фаворитом в серии плей-офф КХЛ против ЦСКА.

– Кто, на ваш взгляд, окажется сильнее в соперничестве голкиперов: Дмитрий Николаев или Адам Рейдеборн?

– Эти вратари провели предыдущий раунд в очень похожем ключе, доказав, что они являются очевидными первыми номерами своих клубов, несмотря на неудачи в отдельных матчах.

У Николаева, отлично проведшего серию с «Торпедо», неудача, случившаяся в четвертом матче серии, как мне кажется, стала следствием усталости.

Хорошо, что сменивший его Подъяпольский несколько раз подтащил партнеров, и питерская команда смогла досрочно выиграть тот матч и серию в целом. Тоже самое касается и Рейдеборна. Так что здесь все – 50 на 50.

– Что вы думаете об оборонительных линиях двух грандов Запада?

– В линии обороны, несмотря на надежные действия ЦСКА в серии с «Локомотивом», отдам предпочтение армейцам с Невы.

В СКА есть большая группа крупногабаритных защитников, способных здорово вести силовую борьбу. Среди них отдельно отмечу Александра Никишина.

– Также и в нападении?

– Да, именно так. Расцениваю шансы СКА пройти ЦСКА как 60 на 40.

Если говорить конкретно, то при прочих равных, фактором Х в пользу питерцев может стать возвращение восстановившегося от травмы и готового играть в полную силу Дмитрия Яшкина, – сказал вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий