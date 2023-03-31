Прохор Полтапов: «ЦСКА будет навязывать свою игру и завязывать СКА в узелочек. У нас гибкая структура, которая может подстроиться под каждую команду»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов ответил на вопросы перед началом серии плей-офф КХЛ против СКА.

– Вы начинали в системе СКА? Можно ли какой-то клуб считать родным?

– Нет, я к СКА вообще не причастен.

Я играл в «Серебряных львах», а вот после моего переезда – они уже вошли в систему СКА. Никакого отношения к этому клубу не имею и родным не считаю. 

– Наоборот, будет больше монтировать играть против СКА?

– Во-первых, ЦСКА будет в сердце навсегда. Да, будет больше мотивировать.

Это принципиальные игры против принципиального соперника. Сейчас такая стадия плей-офф, что нужно выкладываться в каждом моменте.

– На ваш взгляд, кто фаворит этой серии? 

– Перевешивать будет характер и желание. Все остальное мелочи, кто выиграл регулярный чемпионат или Кубок Гагарина. Нужно каждый день доказывать, что ты чего-то стоишь.

– Наверное, это зависит от того, кто владеет шайбой. Когда у тебя нет шайбы – сложно бросать. Готов ли ЦСКА также отдавать шайбу в матчах против СКА?  

– Думаю, да. Почему нет? У нас гибкая структура, которая может подстроиться под каждую команду. Тренерский штаб сделает все, чтобы нам было комфортно играть против соперника.

– Готов ли ЦСКА, что придется много обороняться?

– Да, терпение будет вознаграждено.

Будем стараться играть в свою игру, которую нам предложит тренерский штаб. Будем навязывать свою игру и завязывать в узелочек СКА, – сказал нападающий ЦСКА.

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1 комментарий

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Назар Игорь
Что за манера - примерять шкуру неубитого медведя. Сначала выиграйте серию, потом можно заявить что завязали соперника в узелочек.
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