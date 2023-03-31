Прохор Полтапов: «ЦСКА будет навязывать свою игру и завязывать СКА в узелочек. У нас гибкая структура, которая может подстроиться под каждую команду»
Прохор Полтапов ответил на вопросы перед началом серии плей-офф КХЛ против СКА.
– Вы начинали в системе СКА? Можно ли какой-то клуб считать родным?
– Нет, я к СКА вообще не причастен.
Я играл в «Серебряных львах», а вот после моего переезда – они уже вошли в систему СКА. Никакого отношения к этому клубу не имею и родным не считаю.
– Наоборот, будет больше монтировать играть против СКА?
– Во-первых, ЦСКА будет в сердце навсегда. Да, будет больше мотивировать.
Это принципиальные игры против принципиального соперника. Сейчас такая стадия плей-офф, что нужно выкладываться в каждом моменте.
– На ваш взгляд, кто фаворит этой серии?
– Перевешивать будет характер и желание. Все остальное мелочи, кто выиграл регулярный чемпионат или Кубок Гагарина. Нужно каждый день доказывать, что ты чего-то стоишь.
– Наверное, это зависит от того, кто владеет шайбой. Когда у тебя нет шайбы – сложно бросать. Готов ли ЦСКА также отдавать шайбу в матчах против СКА?
– Думаю, да. Почему нет? У нас гибкая структура, которая может подстроиться под каждую команду. Тренерский штаб сделает все, чтобы нам было комфортно играть против соперника.
– Готов ли ЦСКА, что придется много обороняться?
– Да, терпение будет вознаграждено.
Будем стараться играть в свою игру, которую нам предложит тренерский штаб. Будем навязывать свою игру и завязывать в узелочек СКА, – сказал нападающий ЦСКА.
1 комментарий