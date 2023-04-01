«Они добиваются, чтобы россияне предали Родину. Кто уже хотел предать, живут на Западе. Все остальные поддерживают президента и страну». Кожевников о рекомендациях МОК
Александр Кожевников высказался об условиях МОК по допуску россиян к международным турнирам.
МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.
«Бред призывать спортсменов осуждать свою страну, уходить из своих клубов. Они добиваются, чтобы россияне предали Родину.
Кто уже хотел предать, живут там – на Западе. Все остальные поддерживают своего президента и страну», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
Не рассказывайте нам Александр, кто предатель Родины! Мы это хорошо знаем. Если у вас ума нема, не отвлекайтесь от хоккея, следите за Бобом Хартли!
мутко сам где? в Дубаи сейчас))