«Они добиваются, чтобы россияне предали Родину. Кто уже хотел предать, живут на Западе. Все остальные поддерживают президента и страну». Кожевников о рекомендациях МОК

высказался об условиях по допуску россиян к международным турнирам.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Бред призывать спортсменов осуждать свою страну, уходить из своих клубов. Они добиваются, чтобы россияне предали Родину.

Кто уже хотел предать, живут там – на Западе. Все остальные поддерживают своего президента и страну», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.