«Они добиваются, чтобы россияне предали Родину. Кто уже хотел предать, живут на Западе. Все остальные поддерживают президента и страну». Кожевников о рекомендациях МОК

Теги Владимир Путин МОК Александр Кожевников Политика Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался об условиях МОК по допуску россиян к международным турнирам.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Бред призывать спортсменов осуждать свою страну, уходить из своих клубов. Они добиваются, чтобы россияне предали Родину.

Кто уже хотел предать, живут там – на Западе. Все остальные поддерживают своего президента и страну», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

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22 комментария

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vvl
кожева опять после банкета еще не очнулся. президенту ордер выписали, а кожева пособник.
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Viks
"Они добиваются, чтобы россияне предали Родину." --- Чушь собачья. Дичайшая безграмотность и каша в голове.
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Viks
«Бред призывать спортсменов осуждать свою страну" --- А никто к этому и не призывал, врать-то зачем?
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Viks
«Они добиваются, чтобы россияне предали Родину. Кто уже хотел предать, живут на Западе. --- Это Овечкин ?
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Большое Путешествие Рузика
Так никто не просит осуждать вроде. Речь идёт лишь об отсутствии активной поддержки.
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Погладь быка
Ответ Sibirachok
Ну и что, что Маша сказала...))) Вы лучше Вами вышеперечисленными спортсменам(-кам) завидуйте молча. Еще раз для непонятливых, пусть живут там, где им хорошо. Все они граждане Российской Федерации, и не предатели...))) Между прочим Мария одна из лучших Российских теннисисток в истории ( 5 ТБШ+36 титулов WTA) За Александра Овечкина, вообще можно порадоваться. Он стремится побить рекорд Уэйна Гретцки. У всех все хорошо. Россияне в спорте продолжают отжигать.
Заметьте Евгений Кафельников живет в России. Уэйн Гретцки, кстати, этнический беларус.
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Angelgirl
Александр, члены семей депутатов и чиновников хорошо кормящихся с бюджетных, народных денег, журналисты с ТВ твердящие нам о загнивании Запада, живут на том самом Западе!!! Скупают недвижимость на том самом Западе!!! При первой возможности несутся туда отсюда!!! Потому что им хорошо там, им очень нравится там, среди трансгендеров, трансвеститов, гомосеков и лесбиянок ( так ведь живущих там они называют!). Так кто предатель Александр?!!!
Не рассказывайте нам Александр, кто предатель Родины! Мы это хорошо знаем. Если у вас ума нема, не отвлекайтесь от хоккея, следите за Бобом Хартли!
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Sibirachok
Ответ Погладь быка
А в другом сказала, что американская культура ей ближе. На американском шоу сказала, что она никогда не выйдет замуж за русского. И ведь сдержала слово. Медведев, сказал, что до конца карьеры в Россию точно не вернется. Думаю, что и после. Ну например, создатель путен-тима Овечкин? Или семья Родниной?
Ну и что, что Маша сказала...))) Вы лучше Вами вышеперечисленными спортсменам(-кам) завидуйте молча. Еще раз для непонятливых, пусть живут там, где им хорошо. Все они граждане Российской Федерации, и не предатели...))) Между прочим Мария одна из лучших Российских теннисисток в истории ( 5 ТБШ+36 титулов WTA) За Александра Овечкина, вообще можно порадоваться. Он стремится побить рекорд Уэйна Гретцки. У всех все хорошо. Россияне в спорте продолжают отжигать.
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Погладь быка
Ответ Sibirachok
Уважаемый отвечаешь за свои слова? Мария Шарапова в одном интервью сказала, что Российский паспорт она не променяет ни за какие деньги, Исинбаева и Медведев от России не отказываются и пургу не гонят. Многие спортсмены тренируются вдали от Родины и живут там, где им комфортно, Это нормально. Никто никого не предавал.
А в другом сказала, что американская культура ей ближе. На американском шоу сказала, что она никогда не выйдет замуж за русского. И ведь сдержала слово. Медведев, сказал, что до конца карьеры в Россию точно не вернется. Думаю, что и после. Ну например, создатель путен-тима Овечкин? Или семья Родниной?
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Nasty
Кто хотел предать, оказались в основном депутаты и олигархи. А спортсмены в большинстве поддерживают свою страну. Никому мы не нужны на западе, пока надо использовать чей то голос с осуждением будут рады, а потом - до свидания.
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rs110
"Кто уже хотел предать, живут там – на Западе. Все остальные поддерживают своего президента и страну» - НЕПРАВДА. Абсолютно не значит то, что люди не уехали, значит поддерживают президента!
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Sibirachok
Ответ Погладь быка
Медведев, Исинбаева, Шарапова и многие-многие другие рсосийские спорстмены уже предали Родину? И еще вопрос. Уайлд и Ан переехав в Россию предали Родину? Бех мотающаюся туда-сюда между Россией и Украину какую из Родин предала, или обе сразу? Логинов женившись на украинке Родину предал или нет?
Уважаемый отвечаешь за свои слова? Мария Шарапова в одном интервью сказала, что Российский паспорт она не променяет ни за какие деньги, Исинбаева и Медведев от России не отказываются и пургу не гонят. Многие спортсмены тренируются вдали от Родины и живут там, где им комфортно, Это нормально. Никто никого не предавал.
+3
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Блинчик
Ответ Iuasamotu
Многие не уехали, потому что не знали как это сделать. А теперь реальная схема: подписываешь все бумаги "за мир", выступаешь на Олимпиаде и просишь политическое убежище из-за возможных преследований
Не будет никаких преследований. Минспорта России сам спустит спортсменам методичку, как правильно писать бумажку с осуждением. Всё для того, чтобы Петросян порвала Сакамото.
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-8
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RomvB
Похоже, Викторыч так и не услышал Юру Шевчука ...
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Iuasamotu
Многие не уехали, потому что не знали как это сделать. А теперь реальная схема: подписываешь все бумаги "за мир", выступаешь на Олимпиаде и просишь политическое убежище из-за возможных преследований
+8
-3
+5
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sav187
Предатели родины - это как раз те, кто поддерживает президента и его политику.
+21
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Максим Пантелеев
Овечкин, сдавайся, тебя раскрыли!
+28
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radio_weiss
Вот сейчас Саше Овечкину обидно было
+9
-2
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sadam-kzn
За всех сказал. Молодец какой
+5
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Погладь быка
Медведев, Исинбаева, Шарапова и многие-многие другие рсосийские спорстмены уже предали Родину? И еще вопрос. Уайлд и Ан переехав в Россию предали Родину? Бех мотающаюся туда-сюда между Россией и Украину какую из Родин предала, или обе сразу? Логинов женившись на украинке Родину предал или нет?
+19
-3
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Ярик01
Если все спортсмены поддерживают войну и вождика, то логично, что их на воюющем с нами Западе не хотят видеть?
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avcgloronalduMU
дети Лаврова где?
мутко сам где? в Дубаи сейчас))
+40
-1
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