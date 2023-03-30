Кожевников про «Адмирал»: «Для одного Владивосток – колхоз, в котором гастарбайтер зарабатывает бабки. Для другого люди, прославлявшие великую страну, – собаки»

ответил на высказывание генерального директора «Адмирала».

Алексей Ан ранее оценил комментарии двукратного олимпийского чемпиона в адрес приморской команды: «Я попросил Тамбиева не реагировать на это, потому что, как говорится, собака лает, караван идет».

– Ребята, только что прослушал забавную пресс-конференцию из Владивостока по итогам сезона «Адмирала».

Чуть ли не треть этого мероприятия менеджеры и тренеры посвятили моей скромной персоне.

Это показательно – даже при наличии неплохого результата, с которым поздравляю игроков «Адмирала», говорить тренерам и менеджерам клуба остается разве что о Кожевникове.

Ну а о чем еще им в самом деле говорить? О тягомотине, которую они ставили на льду? О полупустых трибунах «Фетисов Арены» на всем протяжении чемпионата? Об отсутствии своих воспитанников? О том, что их капитан Шулак уже сбежал за длинным рублем?

– Александр Викторович, вас обидел переход на личности в исполнении гендира «Адмирала» Алексея Ана и его высказывание про караван и собак?

– Ан? Самолет такой знаю. Менеджера не знаю – и такую фамилию в нашем хоккее впервые слышу.

Хотя, может, это председатель того самого колхоза «Рассвет», который главный тренер «Адмирала» Тамбиев так возненавидел?

Вообще я – человек не обидчивый, наоборот, люблю эмоционально поспорить, да и родился в год собаки. Так что слова этой бригады из «Адмирала» меня скорее порадовали – и дали повод вам позвонить.

Вообще с прессой по ходу плей-офф всего лишь поделился своим мнением о стиле хоккея «Адмирала», который отбрасывает и КХЛ, и российский хоккей на шаг назад. Пожалуйста, спорьте! Но в ответ – переход на личности и детские обиды. Забавно!

– Удивлены, что реакция на ваши выступления оказалась такой болезненной?

– Такая, видимо, там стилистика. Для одного Владивосток – это колхоз, в котором он, гастарбайтер, просто зарабатывает бабки. Для другого люди, в составе сборной прославлявшие великую страну, – это собаки.

Чему тут удивляться, если это чужие для России люди, временщики. Их задача – выдать быстрый результат, а дальше хоть трава не расти.

То, что «Адмирал» – один из самых малопосещаемых клубов , они замалчивают. Как и то, что школы, у них, по сути, нет, молодежь не воспитывается, а клуб МХЛ «Тайфун», как следствие, деградирует.

При этом соседний Хабаровск, пусть и набирает меньше очков, но играет при полных трибунах, молодежью, в атакующий хоккей.

Поэтому мои выступления смотрящих от « » так сильно раздражают. Они рассказывают губернатору одно, люди из «Тайфуна» – второе, Кожевников – третье. Вот и весь секрет этого каравана, – сказал Кожевников.