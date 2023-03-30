Кожевников про «Адмирал»: «Для одного Владивосток – колхоз, в котором гастарбайтер зарабатывает бабки. Для другого люди, прославлявшие великую страну, – собаки»

Теги КХЛ Александр Кожевников Леонид Тамбиев Адмирал Алексей Ан Хоккей

Александр Кожевников ответил на высказывание генерального директора «Адмирала».

Алексей Ан ранее оценил комментарии двукратного олимпийского чемпиона в адрес приморской команды: «Я попросил Тамбиева не реагировать на это, потому что, как говорится, собака лает, караван идет».

– Ребята, только что прослушал забавную пресс-конференцию из Владивостока по итогам сезона «Адмирала».

Чуть ли не треть этого мероприятия менеджеры и тренеры посвятили моей скромной персоне.

Это показательно – даже при наличии неплохого результата, с которым поздравляю игроков «Адмирала», говорить тренерам и менеджерам клуба остается разве что о Кожевникове. 

Ну а о чем еще им в самом деле говорить? О тягомотине, которую они ставили на льду? О полупустых трибунах «Фетисов Арены» на всем протяжении чемпионата? Об отсутствии своих воспитанников? О том, что их капитан Шулак уже сбежал за длинным рублем?

– Александр Викторович, вас обидел переход на личности в исполнении гендира «Адмирала» Алексея Ана и его высказывание про караван и собак?

– Ан? Самолет такой знаю. Менеджера не знаю – и такую фамилию в нашем хоккее впервые слышу.

Хотя, может, это председатель того самого колхоза «Рассвет», который главный тренер «Адмирала» Тамбиев так возненавидел?

Вообще я – человек не обидчивый, наоборот, люблю эмоционально поспорить, да и родился в год собаки. Так что слова этой бригады из «Адмирала» меня скорее порадовали – и дали повод вам позвонить. 

Вообще с прессой по ходу плей-офф всего лишь поделился своим мнением о стиле хоккея «Адмирала», который отбрасывает и КХЛ, и российский хоккей на шаг назад. Пожалуйста, спорьте! Но в ответ – переход на личности и детские обиды. Забавно!

– Удивлены, что реакция на ваши выступления оказалась такой болезненной?

– Такая, видимо, там стилистика. Для одного Владивосток – это колхоз, в котором он, гастарбайтер, просто зарабатывает бабки. Для другого люди, в составе сборной прославлявшие великую страну, – это собаки.

Чему тут удивляться, если это чужие для России люди, временщики. Их задача – выдать быстрый результат, а дальше хоть трава не расти. 

То, что «Адмирал» – один из самых малопосещаемых клубов КХЛ, они замалчивают. Как и то, что школы, у них, по сути, нет, молодежь не воспитывается, а клуб МХЛ «Тайфун», как следствие, деградирует.

При этом соседний Хабаровск, пусть и набирает меньше очков, но играет при полных трибунах, молодежью, в атакующий хоккей.

Поэтому мои выступления смотрящих от «Адмирала» так сильно раздражают. Они рассказывают губернатору одно, люди из «Тайфуна» – второе, Кожевников – третье. Вот и весь секрет этого каравана, – сказал Кожевников.

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12 комментариев

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Эдуард Тимашев
Самое удивительное то, что люди некогда защищающие честь страны в рядах сборной стали гавкающими собаками, критиками и критиками всего что даже не в их компетенции. Вместо того чтобы созидать и поддерживать они выискивают минусы! Сами то чего создали? Как игроки да! Вопросов нет! Но как тренеры или функционеры что??? Один такой как то сказал- Сделай имя и имя будет работать на тебя! ( Вот и работает, даже если они все разваливают и несут ахинею!)
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Melnikov1968
Кожевников мерзкий персонаж. Регулярно доставал Хартли, теперь переключился на руководителей Адмирала. Ни разу не читал его положительных отзывов о ком-либо. При этом сам ничего не создаёт, только поливает всех помоями. Жаль, что пока никто не начистил ему физиономиию.
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Алекс Я
Ответ alklimov2018
Напрягает не существование таких никчемных людей как Кожевников. Напрягает, что все без исключения СМИ продвигают таких людей, показывая, что в жизни не нужно что-то создавать, достаточно просто быть фриком и ты всегда будешь на слуху.
Ф ..ики это подобные тебе ,а Кожевников дважды выиграл ОИ.вы поэтому и злитесь,что вряд ли в жизни чего либо достигнете.
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Goodvin55
Кто то явно не может выйти из весеннего запоя... Посещаемость у Амура немного выше, а вот заполняемость арены хуже чем у Адмирала 60 против против 66 процентов... Про воспитанников клуба которому 10 лет отроду, тут и так всё понятно. Про своих Александр Викторович тактично умолчал, не ответив на вопрос Ана. Про Атакующий хоккей тоже немного не понятно, Адмирал забил больше Амура.
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Кеша
Ответ Раменки за Динамо
Часть пресс-конференции была посвящена пропаганде трезвому образу жизни и что происходит с теми, кто его не придерживается. Привели Кожевникова для примера, а он истерит.
Привет . Чего там насовещали сегодня не в курсе ? Или им было не до нас ? Сегодня вроде в ФХР было совещание . Должны были сегодня что -то озвучить. Жду откровения Газизова завтра .
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Алекс Я
Классно ответил,молодец
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Кеша
Кожевников совсем с катушек слетел . Зачем оскорблять человека ? Сам начал накидывать.
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Раменки за Динамо
Часть пресс-конференции была посвящена пропаганде трезвому образу жизни и что происходит с теми, кто его не придерживается. Привели Кожевникова для примера, а он истерит.
+4
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Pronger
Ответ alklimov2018
Напрягает не существование таких никчемных людей как Кожевников. Напрягает, что все без исключения СМИ продвигают таких людей, показывая, что в жизни не нужно что-то создавать, достаточно просто быть фриком и ты всегда будешь на слуху.
90% интервью Кожевникова для одного ресурса. Там же любят брать интервью у Назарова, Плюшева.
И уже раз 100 говорили, что эти интервью по факту никто и не берёт. Один человек (Игорь Ларин) печатает текст и подставляет фамилию на выбор. Кожевников, Назаров, Плющев и т.д. Даже речевые обороты не меняются
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alklimov2018
Напрягает не существование таких никчемных людей как Кожевников.
Напрягает, что все без исключения СМИ продвигают таких людей, показывая, что в жизни не нужно что-то создавать, достаточно просто быть фриком и ты всегда будешь на слуху.
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FaithDevotion
Честь и хвала людям, прославлявшим страну и сборную. Но вот хвалить самого себя, на мой вкус, это дело довольно сомнительное
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Latenight Radio
и дали повод вам позвонить.

Он реально сам звонит в редакцию и наваливает)
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