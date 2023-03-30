Александр Кожевников: «Адмирал» может схлопнуться в любой момент. Несмотря на назойливую рекламу, Тамбиеву в КХЛ ничего не дали, но дадут – сверкнет пятками в стиле Шулака»

считает, что « » не создал фундамент клуба.

Приморская команда дошла до второго раунда Кубка Гагарина в нынешнем сезоне, уступив «Ак Барсу» (2-4 в серии).

– У меня есть опасения, что в своем нынешнем состоянии «Адмирал» может схлопнуться в любой момент, фундамента-то у клуба нет.

, несмотря на его назойливую рекламу, пока никто ничего в не дал, но как только дадут – тут же сверкнет пятками в стиле . И так в клубе все – на соплях.

Надеюсь, менеджмент это способен понять.

Хотя о его уровне говорит то, что не так давно губернатору предлагали отказаться от фамилии «Фетисов» в названии арены. Видимо, тоже на что-то обиделись.

– Похоже, у вас много внутренней информации по хоккею Дальнего Востока.

– У меня много знакомых во Владивостоке и там все прекрасно помнят, как десять лет назад при Вячеславе Фетисове клуб запускался.

И как в первом же сезоне при постоянных аншлагах команда менеджера Александра Филиппенко и тренера Сергея Светлова за счет атакующего хоккея вышла в плей-офф.

Там она на равных сражалась с будущим чемпионом «Магниткой», причем за Владивосток тогда болела едва ли не вся Россия. Как, кстати, и два-три года спустя, когда в плей-офф вышла команда Александра Андриевского.

Так что ничего особенного даже в плане результата в этом сезоне во Владивостоке не произошло.

Не тешьте себя иллюзиями! В нынешней клубной расстановке мой прогноз неутешительный – пике «Адмирала» в следующем сезоне, – сказал двукратный олимпийский чемпион.