Александр Кожевников: «Адмирал» может схлопнуться в любой момент. Несмотря на назойливую рекламу, Тамбиеву в КХЛ ничего не дали, но дадут – сверкнет пятками в стиле Шулака»

Теги КХЛ Александр Кожевников Леонид Тамбиев Адмирал Либор Шулак Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Адмирал» не создал фундамент клуба.

Приморская команда дошла до второго раунда Кубка Гагарина в нынешнем сезоне, уступив «Ак Барсу» (2-4 в серии).

– У меня есть опасения, что в своем нынешнем состоянии «Адмирал» может схлопнуться в любой момент, фундамента-то у клуба нет.

Тамбиеву, несмотря на его назойливую рекламу, пока никто ничего в КХЛ не дал, но как только дадут – тут же сверкнет пятками в стиле Шулака. И так в клубе все – на соплях.

Надеюсь, менеджмент это способен понять.

Хотя о его уровне говорит то, что не так давно губернатору предлагали отказаться от фамилии «Фетисов» в названии арены. Видимо, тоже на что-то обиделись.

– Похоже, у вас много внутренней информации по хоккею Дальнего Востока.

– У меня много знакомых во Владивостоке и там все прекрасно помнят, как десять лет назад при Вячеславе Фетисове клуб запускался.

И как в первом же сезоне при постоянных аншлагах команда менеджера Александра Филиппенко и тренера Сергея Светлова за счет атакующего хоккея вышла в плей-офф.

Там она на равных сражалась с будущим чемпионом «Магниткой», причем за Владивосток тогда болела едва ли не вся Россия. Как, кстати, и два-три года спустя, когда в плей-офф вышла команда Александра Андриевского.

Так что ничего особенного даже в плане результата в этом сезоне во Владивостоке не произошло.

Не тешьте себя иллюзиями! В нынешней клубной расстановке мой прогноз неутешительный – пике «Адмирала» в следующем сезоне, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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8 комментариев

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Игорь Климов
Опять вылез этот Кожевников...
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Dilmas
Такие заявления явно не реклама для КХЛ. И вообще, что он привязался к клубу из Владивостока, какое вообще его дело ?
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Ingvar_1977
Лучший способ для руководства Адмирала прекратить истерику Кожевникова - просто перестать отвечать ему! Полный игнор великого чемпиона и тогда он возможно успокоится и наконец поймёт, что сам себя унижает. Насчет заполняемости Фетисов арены Кожевников либо специально врет, либо просто не изучал статистику. Были моменты снегопадов во Владивостоке, когда люди с трудом добирались за город до «Фетиски», но это эпизодические ситуации…
Выглядит эта пикировка отвратительно и прекратить её должна сторона, считающая себя более разумной. Уверен, что это сделают Тамбиев и Ан
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продавец-пипец
Ответ Ебздрогыч
Брат Мостового
У кожевы нет братьев!Его на пензенском болоте лягушка отрыгнула!
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продавец-пипец
Пензенскийупырь постоянно "топит" за Светлова!Совпадение???Не думаю!!
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Ateist98
До чего же низкий и противный человечек... Фаны Адмирала, "собака лает, караван идёт", не отчаивайтесь, верьте в команду, превозмогая все и вся они прыгнули выше головы, без вашей веры в команду, у них могло и не получиться.
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Ебздрогыч
Брат Мостового
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Артём Ралдугин
Че ты несешь?
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