Александр Кожевников: «Если Украины не будет на соревнованиях – ничего страшного. МОК единственный раз ответил правильно»

высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что, «если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу».

«Политика политикой, но сегодня единственный раз ответил правильно.

Ничего страшного, если Украины не будет на соревнованиях, они дурь городят: сегодня одно, завтра другое», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.