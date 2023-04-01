Александр Кожевников: «Если Украины не будет на соревнованиях – ничего страшного. МОК единственный раз ответил правильно»

Теги МОК сборная Украины Александр Кожевников Париж-2024 НОК Украины Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.

Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что, «если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу».

«Политика политикой, но сегодня МОК единственный раз ответил правильно.

Ничего страшного, если Украины не будет на соревнованиях, они дурь городят: сегодня одно, завтра другое», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

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31 комментарий

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Ilya Kurepa
очередной участник ночной лиги выполз - и ведь только таких и публикуют , вот что печально
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ruslannepopsa@icloud.com
Ответ silvergold
А кто ? РФ , не умеющая даже гвозди производить ?
Лучшая в мире атомная энергетика. Как минимум) Как там испытания гиперзвука? Ахах🤣
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silvergold
Ответ Роман Литовченко
США научный центр мира??!! Да вы ..анулись)
А кто ? РФ , не умеющая даже гвозди производить ?
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Чиф
Ответ weaverpro
Зачем спорт печатает "мнение" из психушки - это же говорит о том что такое спортс!
ты хорошо с режимом знаком? ))
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ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Ответ Maxim Vasnechov
Да даже от отсутствия России на карте никто не потеряет. Кто-то в Китай сможет переехать, кто-то в Европе, а кому-то на бутылку водки при любой власти хватит. Все только выиграют. Вот если США, или ещё какой научный центр мира исчезнет - это да, проблема. А нефть найдётся кому качать.
Россия 1200 летняя цивилизация, с атомными технологиями. Украина осколок России, 100 лет истории, аграрная страна. разница есть.
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Роман Литовченко
Ответ Maxim Vasnechov
Да даже от отсутствия России на карте никто не потеряет. Кто-то в Китай сможет переехать, кто-то в Европе, а кому-то на бутылку водки при любой власти хватит. Все только выиграют. Вот если США, или ещё какой научный центр мира исчезнет - это да, проблема. А нефть найдётся кому качать.
США научный центр мира??!! Да вы ..анулись)
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Maxim Vasnechov
Ответ Сергей Кильцов
Лучше сдохнуть от рака мозга, чем жить с мозгом рака (с) Ещё раз повторюсь, от отсутствия Украины на карте никто не потеряет. Россия, Венгрия и Польша расширятся территориально, часть украинцев получит возможность стать гражданами ЕС, часть граждан смогут писать и читать по-русски. Закончатся боевые действия и воцарит мир. Хотя о чем я? В Восточной Европе у американцев хватает расходного материала,так что боевые действия едва ли закончатся
Да даже от отсутствия России на карте никто не потеряет. Кто-то в Китай сможет переехать, кто-то в Европе, а кому-то на бутылку водки при любой власти хватит. Все только выиграют.
Вот если США, или ещё какой научный центр мира исчезнет - это да, проблема. А нефть найдётся кому качать.
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Сергей Рыжов
Ответ Сергей Кильцов
Никто не потеряет от отсутствия Украины на карте, а не то, что в спорте.))
Действительно)
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Ренат1988
неужели рассчитывает что не доживёт
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sav187
Ответ tanya_1111
Хоть бы один сказал например: "Нам очень жаль, что Украина принимает такое решение мы были бы рады соревноваться со всеми странами". А то получается то они нам братья, то ничего страшного, если Украины не будет на соревнованиях.
Очень точно подмечено.
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Анатолий К
Ответ Сергей Риде
Да какие там братья ещё)))
Часть, большая, конечно братья русским и России, только их меньшая часть задушила.
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weaverpro
Ответ Сергей Орлов
Кожевников наверняка думает, вот, мол, какой я востребованный эксперт, звонят мне по любому поводу, а по факту это делается лишь для того, чтобы возмущенные его потоком сознания граждане как можно больше раз кликнули на новость.
Какая то сволота ставит тебе, брат минусы пачками ...
+2
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weaverpro
Ответ Андрей Соколов
МОК понимает что Украины самойьскоро не будет
Тебя уже давно нет - остался только телевизор вместо мозгового вещества
+4
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Денис Денисов
Ответ Сергей Кильцов
Никто не потеряет от отсутствия Украины на карте, а не то, что в спорте.))
Только лучше будет.
+1
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Realist2022
Ответ Сергей Кильцов
Лучше сдохнуть от рака мозга, чем жить с мозгом рака (с) Ещё раз повторюсь, от отсутствия Украины на карте никто не потеряет. Россия, Венгрия и Польша расширятся территориально, часть украинцев получит возможность стать гражданами ЕС, часть граждан смогут писать и читать по-русски. Закончатся боевые действия и воцарит мир. Хотя о чем я? В Восточной Европе у американцев хватает расходного материала,так что боевые действия едва ли закончатся
Как только статья, связанная с заявлениями украинской стороны или ответами на высказывания, касательно спорта, то тут же вылазят товарищи, которые верят как эксперта старым "совкам", выслуживающимся перед властью и говорящие так, как хотят слышать в Кремле
+3
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weaverpro
Зачем спорт печатает "мнение" из психушки - это же говорит о том что такое спортс!
+3
-3
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Александр Кудрявцев
Ответ Viks
Кожевников: «Если Украины не будет на соревнованиях по хоккею – ничего страшного.
А я то уж думал что конец света наступит 😁😁😁😁
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Realist2022
Ответ Андрей Соколов
МОК понимает что Украины самойьскоро не будет
Очередные гнилые понты "патриотов"
+4
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tanya_1111
Ответ Сергей Риде
Да какие там братья ещё)))
Это не я придумала.
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Сергей Риде
Ответ tanya_1111
Хоть бы один сказал например: "Нам очень жаль, что Украина принимает такое решение мы были бы рады соревноваться со всеми странами". А то получается то они нам братья, то ничего страшного, если Украины не будет на соревнованиях.
Да какие там братья ещё)))
+7
-4
+3
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Сергей Риде
Ответ Сергей Кильцов
Лучше сдохнуть от рака мозга, чем жить с мозгом рака (с) Ещё раз повторюсь, от отсутствия Украины на карте никто не потеряет. Россия, Венгрия и Польша расширятся территориально, часть украинцев получит возможность стать гражданами ЕС, часть граждан смогут писать и читать по-русски. Закончатся боевые действия и воцарит мир. Хотя о чем я? В Восточной Европе у американцев хватает расходного материала,так что боевые действия едва ли закончатся
До последнего украинца.
+2
-2
0
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Александр Игоревич
Ответ Андрей Соколов
МОК понимает что Украины самойьскоро не будет
🐽🐽🐷🐷👍👍👍👍
+4
-12
-8
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Андрей Соколов
МОК понимает что Украины самойьскоро не будет
+9
-14
-5
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Сергей Кильцов
Ответ Stucker
Комментарий удален модератором
Лучше сдохнуть от рака мозга, чем жить с мозгом рака (с)

Ещё раз повторюсь, от отсутствия Украины на карте никто не потеряет. Россия, Венгрия и Польша расширятся территориально, часть украинцев получит возможность стать гражданами ЕС, часть граждан смогут писать и читать по-русски. Закончатся боевые действия и воцарит мир.

Хотя о чем я? В Восточной Европе у американцев хватает расходного материала,так что боевые действия едва ли закончатся
+8
-8
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Viks
Кожевников: «Если Украины не будет на соревнованиях по хоккею – ничего страшного.
+6
-1
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