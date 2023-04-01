Александр Кожевников: «Если Украины не будет на соревнованиях – ничего страшного. МОК единственный раз ответил правильно»
Александр Кожевников высказался о запрете украинским спортсменам соревноваться с россиянами.
Ранее член исполкома НОК Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинцы не будут участвовать в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян.
Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что, «если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу».
«Политика политикой, но сегодня МОК единственный раз ответил правильно.
Ничего страшного, если Украины не будет на соревнованиях, они дурь городят: сегодня одно, завтра другое», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
Вот если США, или ещё какой научный центр мира исчезнет - это да, проблема. А нефть найдётся кому качать.
Ещё раз повторюсь, от отсутствия Украины на карте никто не потеряет. Россия, Венгрия и Польша расширятся территориально, часть украинцев получит возможность стать гражданами ЕС, часть граждан смогут писать и читать по-русски. Закончатся боевые действия и воцарит мир.
Хотя о чем я? В Восточной Европе у американцев хватает расходного материала,так что боевые действия едва ли закончатся