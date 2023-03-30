Кожевников о перекрестном плей-офф: «Давно пора это сделать. Думаю, уже в следующем сезоне реально изменить формат»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников календарь Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников считает, что формат проведения Кубка Гагарина давно пора изменить.

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал заявление главы ФХР Владислава Третьяка о необходимости внедрения перекрестной системы плей-офф.

Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет со СКА в финале Западной конференции в пятый раз подряд.

«Об этом мы говорим уже давно и давно пора это сделать. Это будет интересно, ведь у нас практически одни и те же клубы играют в финале конференций. Я думаю, что уже в следующем сезоне КХЛ изменить формат реально: надо собрать представителей команд и решить этот вопрос. Это не является проблемой.

Конечно же, это будет интересно болельщикам. Давайте хотя бы сначала попробуем этот вариант и посмотрим, насколько это интересно и выгодно, как на такие матчи пойдут болельщики. Как потом надо действовать дальше. А начинать перекрестные матчи надо уже с самой первой стадии плей-офф Кубка Гагарина», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Третьяк о ЦСКА и СКА в финале Запада: «Их надо развести в следующем году, провести перекрестный плей-офф. Иначе у нас одно и то же каждый раз»

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4 комментария

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barbarian1991
Было бы круто, на самом деле, если бы ЦСКА и СКА синхронно полетели бы на Дальний восток в первом раунде. Два раза желательно. Сразу бы отпало желание заниматься клоунадой.
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Персональные данные Номер 67327384
Это ни в коем случае нельзя делать. Сейчас мы имеем многолетний финал СКА-ЦСКА на западе. А будем иметь такой же финал только уже за КГ. Или Ротан Борисович сформирует вторую питерскую команду СКА-2. Тогда у нас будут постоянные финалы СКА- СКА2
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Mikl_5555
даешь старика в президенты кхл..
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Кеша
Александр Викторович , вот о чем вы должны были трубить весь сезон , а не набросы на Тамбиева и других .
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