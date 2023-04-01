Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области (6:1). Президент Беларуси сделал передачу
Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Минской области (6:1).
Александр Лукашенко отметился передачей в матче финальной серии XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.
Сын президента Беларуси Николай также сделал ассист.
Голами в составе команды отметились Алексей Шантыка, Олег Антоненко, Артем Антоненко, Артем Каркоцкий и Андрей Костицын, сделавший дубль.
Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.
Комментарии