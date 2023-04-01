Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области (6:1). Президент Беларуси сделал передачу

Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Минской области (6:1).

отметился передачей в матче финальной серии XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Сын президента Беларуси Николай также сделал ассист.

Голами в составе команды отметились Алексей Шантыка, , Артем Антоненко, Артем Каркоцкий и , сделавший дубль.

Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.