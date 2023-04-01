Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области (6:1). Президент Беларуси сделал передачу

Теги Андрей Костицын Олег Антоненко Александр Лукашенко Артем Каркоцкий любительский хоккей Политика Артем Антоненко Команда Лукашенко Алексей Шантыка Николай Лукашенко Хоккей

Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Минской области (6:1).

Александр Лукашенко отметился передачей в матче финальной серии XVI Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Сын президента Беларуси Николай также сделал ассист.

Голами в составе команды отметились Алексей Шантыка, Олег Антоненко, Артем Антоненко, Артем Каркоцкий и Андрей Костицын, сделавший дубль.

Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.

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